Панами, гольфи, краватки: як одягаються школярі в різних країнах світу. Фото

У більшості країн світу учні носять різну шкільну форму. Вона відрізняється за кольором, фасоном, може залежати від місцевого менталітету і традицій.

Як пише КП в Україні, діти в Південній Кореї вчаться з ранку і до пізнього вечора. Шкільна форма є обов'язковою і регулюється адміністрацією навчального закладу.

Шкільна форма в Південній Кореї Korean Broadcasting System

Старшокласниці В'єтнаму носять білосніжний національний костюм ao dai.

"В якихось навчальних закладах він вітається тільки для важливих подій або церемоній, але в деяких потрібно і для повсякденного носіння", – йдеться в повідомленні.

Шкільна форма у В'єтнамі Wikimedia Commons

У Гані не кожен має можливість купити шкільну форму через фінансові проблеми. У 2010 році уряд в рамках своєї освітньої політики безкоштовно розповсюджував одяг по населеним пунктам.

Шкільна форма в Гані Henry Akorsu (USAID) / Wikimedia Commons

Китайські учні мають кілька наборів уніформи: для святкових і звичайних днів, для зими і літа. Для повсякденного носіння одяг практично однаковий для хлопчиків і дівчаток.

Шкільна форма в Китаї Anna Frodesiak / Wikimedia Commons

В Індонезії форма учнів відрізняється за кольором на кожному етапі навчання: низ може бути бордовим, темно-синім або сірим. Незмінним залишається білий верх. Коли школярі святкують свою свободу після здачі екзаменів, вони розмальовують форму за допомогою фломастерів і балончиків.

Шкільна форма в Індонезії phinixs.blogspot

На Кубі шкільна форма представлена ​​в декількох варіаціях: білий верх – жовтий низ, блакитний верх – синій низ. А також білі сорочки і бордові сарафани або штани з обов'язковим елементом – піонерським галстуком.

Шкільна форма на Кубі adamjones/freeservers.com

А в Англії зі шкільною формою все суворо.

"У кожного закладу своя форма і символіка. До сих пір в деяких школах навіть в спеку забороняють ходити в шортах. Цього літа хлопчики влаштували страйк і прийшли в спідницях. Після чого багато навчальних закладів ввели гендерно нейтральну шкільну форму", – йдеться в повідомленні.

Шкільна форма в Англії kp.ua

Дівчата в Японії носять блузку в морському стилі і плісировану спідницю, яка в старших класах стає все коротшою. Обов'язкові також туфлі на низьких підборах і гольфи.

Шкільна форма в Японії Wikimedia Commons/ 紅色死神 / flickr

Колись шкільна форма в Сирії була кольору хакі. А нещодавно її змінили на яскраві кольори: синій, сірий і рожевий.

Шкільна форма в Сірії flickr.com/Sean Long

Одяг австралійських школярів сильно нагадує британський. Але через жаркий клімат у багатьох навчальних закладах до складу форми додали капелюхи або панами.

Шкільна форма в Австралії flickr.com/Philip Bouchard

Білосніжний дрес-код для учнів вибрали в державі Шрі-Ланка. Форма для дівчаток складається з сукні з краваткою, де рукава і комір можуть відрізнятися. Для хлопчиків – біла сорочка і сині шорти, які в урочисті дні замінюються на білі шорти.

Шкільна форма на Шрі-Ланці flickr.com/maddalena monge

У Бутані учні в школу носять традиційний національний костюм. Для дівчаток – "кіра", а для хлопчиків – "гхо", вона нагадує халат.

Шкільна форма в Бутані flickr.com/ALwinDigital

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані цікаві фото сніданків дітей в різних країнах світу.

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