Панами, гольфи, краватки: як одягаються школярі в різних країнах світу. Фото

У більшості країн світу учні носять різну шкільну форму. Вона відрізняється за кольором, фасоном, може залежати від місцевого менталітету і традицій.
Як пише КП в Україні, діти в Південній Кореї вчаться з ранку і до пізнього вечора. Шкільна форма є обов'язковою і регулюється адміністрацією навчального закладу.
Шкільна форма в Південній Кореї
Korean Broadcasting System
Старшокласниці В'єтнаму носять білосніжний національний костюм ao dai.
"В якихось навчальних закладах він вітається тільки для важливих подій або церемоній, але в деяких потрібно і для повсякденного носіння", – йдеться в повідомленні.
Шкільна форма у В'єтнамі
Wikimedia Commons
У Гані не кожен має можливість купити шкільну форму через фінансові проблеми. У 2010 році уряд в рамках своєї освітньої політики безкоштовно розповсюджував одяг по населеним пунктам.
Шкільна форма в Гані
Henry Akorsu (USAID) / Wikimedia Commons
Китайські учні мають кілька наборів уніформи: для святкових і звичайних днів, для зими і літа. Для повсякденного носіння одяг практично однаковий для хлопчиків і дівчаток.
Шкільна форма в Китаї
Anna Frodesiak / Wikimedia Commons
В Індонезії форма учнів відрізняється за кольором на кожному етапі навчання: низ може бути бордовим, темно-синім або сірим. Незмінним залишається білий верх. Коли школярі святкують свою свободу після здачі екзаменів, вони розмальовують форму за допомогою фломастерів і балончиків.
Шкільна форма в Індонезії
phinixs.blogspot
На Кубі шкільна форма представлена в декількох варіаціях: білий верх – жовтий низ, блакитний верх – синій низ. А також білі сорочки і бордові сарафани або штани з обов'язковим елементом – піонерським галстуком.
Шкільна форма на Кубі
adamjones/freeservers.com
А в Англії зі шкільною формою все суворо.
"У кожного закладу своя форма і символіка. До сих пір в деяких школах навіть в спеку забороняють ходити в шортах. Цього літа хлопчики влаштували страйк і прийшли в спідницях. Після чого багато навчальних закладів ввели гендерно нейтральну шкільну форму", – йдеться в повідомленні.
Шкільна форма в Англії
kp.ua
Дівчата в Японії носять блузку в морському стилі і плісировану спідницю, яка в старших класах стає все коротшою. Обов'язкові також туфлі на низьких підборах і гольфи.
Шкільна форма в Японії
Wikimedia Commons/ 紅色死神 / flickr
Колись шкільна форма в Сирії була кольору хакі. А нещодавно її змінили на яскраві кольори: синій, сірий і рожевий.
Шкільна форма в Сірії
flickr.com/Sean Long
Одяг австралійських школярів сильно нагадує британський. Але через жаркий клімат у багатьох навчальних закладах до складу форми додали капелюхи або панами.
Шкільна форма в Австралії
flickr.com/Philip Bouchard
Білосніжний дрес-код для учнів вибрали в державі Шрі-Ланка. Форма для дівчаток складається з сукні з краваткою, де рукава і комір можуть відрізнятися. Для хлопчиків – біла сорочка і сині шорти, які в урочисті дні замінюються на білі шорти.
Шкільна форма на Шрі-Ланці
flickr.com/maddalena monge
У Бутані учні в школу носять традиційний національний костюм. Для дівчаток – "кіра", а для хлопчиків – "гхо", вона нагадує халат.
Шкільна форма в Бутані
flickr.com/ALwinDigital
Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані цікаві фото сніданків дітей в різних країнах світу.
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