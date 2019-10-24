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Паелья і мінестроне: історія про нове меню в школах викликала захват в українців

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Шеф-кухар Євген Клопотенко вразив українців історією впровадження нового меню в шкільних їдальнях.

Як розповів кулінарний експерт на Facebook-сторінці, коли він поділився з друзями про плани змінити харчування в навчальних закладах, скласти збірник рецептур для їдалень, то в нього не повірили.

Після того як Клопотенко затвердив збірник, то люди навколо знову почали переконувати його, що жодна школа не буде готувати за цими рецептами.

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"Навчальний рік 2019-2020, жовтень. Понад 2000 шкіл по всій країні готують за новим збірником рецептур. Коли я казав, що зміню кошмарну їжу в їдальнях, люди дивилися на мене, як на божевільного. А тепер у школах готують паелью, мінестроне та нагетси", – наголосив кулінарний експерт.

На досягнутому Клопотенко не збирається зупинятися. Його команда наразі розробляє спільноту для батьків, які прагнуть, щоб в школах, де навчаються їхні діти, змінили харчування.

Історія викликала захват у користувачів соцмережі, про що вони і написали в коментарях під його постом. Багато з них також зазначили, що сподіваються на впровадження нового меню в дитсадках.

Паелья і мінестроне: історія про нове меню в школах викликала захват в українців

Скріншот коментарів

Паелья і мінестроне: історія про нове меню в школах викликала захват в українців

Скріншот коментарів

Паелья і мінестроне: історія про нове меню в школах викликала захват в українців

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську кухарі виступили проти оновленого меню для школярів.

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Тема
школа
Особа
Євген Клопотенко
Місце
Україна
Теги
школа харчування
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