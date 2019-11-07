"Оцінювали, як учнів": ЗНО для вчителів обурило учасників тестування

ЗНО для вчителів, яке відбулося 31 жовтня, обурило педагогів, тому що вони очікували перевірку практичних навичок, аналіз фахової компетентності, а їх натомість оцінювали, як учнів.

Участь у тестуванні взяли понад 800 вчителів початкової школи. За словами оцінюваних, в іспиті були питання, які не стосуються роботи педагога, пише OBOZREVATEL з посиланням на "Експрес".

"У школі працюю вже 35 років, я є тренеркою Нової української школи для інших педагогів, веду другий клас. Сподівалася, що випробовуватимуть мої професійні навички. Натомість у тестах були питання, як для школярів. Довелося рахувати похибки, функції та статистичні дані, визначати, де на плані місцевості болото, а де хвойний ліс", – розповіла Любов Бігус, вчителька початкових класів радехівської ЗОШ №1.

На думку Наталії Яйко, вчительки початкових класів школи №27 у Львові, на ЗНО хотіли оцінити загальний розвиток освітян, тому що питань про НУШ, нові методи було мало.

Уже з 1 січня 2020 року ті, хто пройшов усі етапи та здолав поріг, отримають 20% надбавки до зарплати. Також зазначається, що тестові зошити педагогам не віддали.

"Це пробний етап, цьогорічні учасники – першопрохідці. Певна частина цих питань може бути використана наступного року. Тому й зошитів їм не віддали. Результати ЗНО вчителі знатимуть до 21 листопада", – пояснила Лариса Середяк, директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

ЗНО для вчителів обурило педагогів Вчасно

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчителька розповіла, чи допоможе фільм "Захар Беркут" скласти ЗНО.

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