"Оцінки – не головне, не забувайте бутерброди": Зеленський дав поради українським першокласникам

Президент України Володимир Зеленський, син якого пішов у школу, дав поради українським першокласникам у перший навчальний день, 2 вересня.

Відповідний пост розмістив він у Fаcebook. "На вас чекають найцікавіші роки життя. Тому дозвольте дати вам кілька порад. Не менторських, а суто людських", – написав глава держави.

За словами президента, ніколи не слід думати "Мені це в житті не знадобитися". "Повірте, я знаю, про що кажу", – зазначив він.

Зеленський дав поради українським першокласникам

Зеленський також закликав першокласників не списувати і не соромитися в тому випадку, якщо вони єдині в класі виконали домашнє завдання.

"Поважайте своїх учителів. Вони будуть для вас другими батьками. Допомагайте однокласникам. Хтось стане для вас другом на все життя, а з кимось ви, можливо, навіть створите сім'ю", – написав президент.

Зеленський також нагадав маленьким українцям, щоб вони не забували після п'ятниці в портфелі бутерброди.

"І пам'ятайте: оцінки – це добре, але вони – не головне. Коли ви закінчите школу, в атестаті не буде рядка "Порядність і людяність". Але я вірю, що у кожного з вас із цього "предмету" буде тверда 12-ка! З Днем знань усіх школярів, батьків і вчителів!" – підсумував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський відвів свого сина Кирила в перший клас і влаштував у школі скандал із журналістами.

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