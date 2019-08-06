Десять глобальних перешкод для отримання освіти

Право на освіту – одне з головних прав для дитини. Однак не кожен має можливість її отримати. Тому виділено 10 глобальних причин, які перешкоджають освіті по всьому світу.

Як пише Global Citizen, на сьогоднішній день не відвідують школу близько 262 мільйонів дітей. ООН вважає цю цифру неприпустимою і вимагає, щоб уряди країн вжили заходів і виправили ситуацію.

Серед проблем виділяють 10 основних, а саме:

1. Брак фінансування на освіту

Країни третього світу не можуть покладатися на власне фінансування. Для розвитку освіти вони потребують додаткової допомоги. У середньому на одну дитину в країнах, що розвиваються, припадає 1.25 долара в день, що вважається мізерними грошима.

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2. Дефіцит, або ж неграмотність вчителів

Учитель є дуже важливою ланкою в структурі отримання знань. На жаль, далеко не всі компетентні, до того ж у багатьох країнах криза вчителів. За оцінками ООН, для досягнення початкової та середньої освіти по всьому світу до 2030 року необхідно 69 мільйонів вчителів.

3. Відсутність класів

Діти в багатьох країнах вчаться в розвалених і переповнених класах, а іноді взагалі на вулиці. У Малаві на один клас припадає в середньому 130 дітей. І це проблема не тільки в нестачі класів, але також і в якості освіти.

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4. Застарілі підручники

Трапляються підручники з нецікавою, а часом вже і не потрібною інформацією. Інколи їх зовсім не вистачає, в той час як вчителі і учні потребують основних матеріалів.

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5. Ігнорування дітей з обмеженими можливостями

На освіту мають право всі, однак чомусь для дітей з обмеженими можливостями свої правила. У деяких бідних країнах школу не відвідують близько 95%. Однак і в розвинених країнах статистика не краща: близько 90%.

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6. "Неправильна" стать

Однією з найбільш частих причин відмови в освіті у багатьох країнах є стать. Більше 132 мільйонів дівчат не відвідують школи.

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7. Конфлікти в країні

За даними ЮНЕСКО, 61 мільйон дітей не відвідують школу, оскільки вони живуть в зонах конфліктів і стихійних лих.

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8. Відстань від будинку до школи

Далеко не завжди школи знаходяться біля будинку, а коли відстань доходить до 100 км або більше, то похід за знаннями стає просто неможливим. Не у кожних батьків є можливість довезти дитину, тому часом з цієї причини доводиться відмовлятися від навчання.

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9. Голод

Без нормального харчування людина не може функціонувати нормально. Сильне виснаження приводить до того, що дитина не здатна сприймати інформацію, яку йому дають на уроках.

10. Витрати на освіту

Діти змушені залишатися вдома або ж іти на роботу, так як "безкоштовні" школи вимагають обов'язкові збори на форму, підручники, ручки та інші приналежності для навчання.

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