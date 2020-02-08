Від сексу до шлюбу СНІД, герпес і страждання: новий предмет у школах України викликав скандал

Минулого року у 130 школах України почали факультативно викладати курс "Основи сім'ї", проте деякі батьки закликали його скасувати, оскільки він містить сексизм та дискримінацію.

"ВВС News Україна" ознайомилася з підручниками зазначеного предмету та навела декілька основних тез.

"Храм України-матері". Автори закликають підлітків подумати, як знайти гідного партнера і як самому стати гідним партнером, використовуючи водночас досить специфічні твердження.

Курс "Основи сім'ї" ВВС News Україна

Так, у розділі, присвяченому сім'ї, йдеться, що "високоорганізована, національно свідома українська сім'я - це духовний храм України-матері". Учням розповідають про високий рівень розлучень в Україні і пропонують подумати, що ж було не так у сімейному житті українців.

Жодного слова про презервативи. Дітям розповідають, що батьківство має бути відповідальним, а дітей треба планувати. Проте найбільше уваги приділяється так званому "методу розпізнавання плідності".

Загалом про контрацепцію у курсі "Основи сім'ї" йдеться небагато. Сказано, що вона має "протизаплідну або абортивну дію". Про презервативи взагалі не сказано жодного слова. При цьому автори стверджують, що "завдяки контрацепції сексуальність стає товаром".

Скріншот підручника ВВС

Скріншот підручника ВВС

Сексуальне мовчання. Одруженим людям у підручниках радять вчитися практиці "сексуального мовчання". Автори розповідають про моменти у житті, коли від сексу треба тимчасово відмовитись, бо "вміння чекати є вагомим елементом людської зрілості".

"Подружжя має визначатися разом стосовно неприйнятності "культу спонтанності" та навчитися сексуальному мовчанню", – йдеться у розділі, присвяченому біоетиці.

Скріншот підручника ВВС

Герпес після сексу. Окрему увагу автори приділили твердженям,що до шлюбу варто утриматися від сексу.

"Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин. Тут навіть не потрібно спиратись на якісь наукові дослідження", – йдеться у підручнику.

Учням розповідають, що, секс "за межами подружжя" – це ризик отримати ВІЛ та генітальний герпес.

Шлюби до 30 і по троє дітей. У книжці розглядають основи церковного шлюбу. "Свідчитимуть про високий рівень моралі нашого суспільства", на думку авторів, зниження кількості розлучень і шлюбів без реєстрації, а також "традиція укладання шлюбів до 30 років" і збільшення кількості дітей у кожній родині до трьох.

Скріншот підручника ВВС

Крім того, автори підручників називають гріхом і вбивством аборти, закликають не поспішати з одруженням, а також зачіпають теми домашнього насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знайшлася відповідь на питання, чи можна батькам ходити вдома голими перед дітьми. З'явилася думка, що споглядання оголених батьків допомагає дітям більше дізнатись про людське тіло.

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