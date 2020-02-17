Зарплати вчителям: Гриневич розповіла, куди підуть 2,2 млрд грн від Кабміну

Кабінет міністрів України спрямував додатково 2,2 млрд грн на виплати зарплати вчителям, повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки.

Однак оклад педагогів у зв'язку з цим не зміниться, пояснила колишня міністерка освіти України (2016-2019 рр) Лілія Гриневич в ефірі ObozTV.

"Зарплата вчителів складається з коштів, які виділяються з державного бюджету – це називається освітня субвенція – і коштів місцевих бюджетів", – нагадала вона.

"Раніше освітня субвенція розраховувалася за формулою, коли бралися дані про кількість учнів з минулого року. Зараз збільшується кількість учнів в наших школах, особливо у великих містах. Таким чином, якщо ми беремо дані не минулого року, а цього року, то виходить, що державна субвенція стає більшою", – розповіла Гриневич.

За її словами, саме ця різниця (за рахунок того, що додалися нові учні в порівнянні з минулим навчальним роком) і становить трохи більше 2 млрд грн.

"Таким чином, місцеві бюджети отримають від держави субвенцію і дістануть можливість докладати менше власних коштів на зарплату вчителів. А сама оплата праці вчителів взагалі не зміниться від цього", – наголосила колишня міністерка.

При цьому Гриневич висловила сподівання, що вивільнені кошти місцевих бюджетів підуть на преміювання педагогів і відповідні надбавки, а не на інші цілі.

Кабмін виділив місцевим бюджетам 2,2 млрд грн на надбавки вчителям mon.gov.ua

Раніше чинний міністр освіти Ганна Новосад також уточнила, що виділені 2,2 млрд грн призначені для премій.

"Гроші, які ми зараз "докинули" на місця, не вплинуть на ставку чи обов'язкові виплати. Однак вони дозволять місцевій владі платити повну надбавку за престижність і премії", – сказала Новосад.

У держбюджеті на 2020 року закладено підвищення зарплат педагогам на 9% thejobnetwork.com

Як писав OBOZREVATEL:

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