Освітня реформа: Разумков озвучив плани команди Зеленського

Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков повідомив, що на освіту чекає продовження реформи. Проте, коли це станеться, – поки що питання.

Про це Разумков розповів у програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1", пише ТСН.

"Освіта в Україні повинна бути конкурентною, повинні бути умови як для державної, так і для приватної освіти. Держзамовлення для вступу до вишу має бути, але в розумних межах", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес нової української школи потрібно було починати раніше.

Передвиборчою програмою команди Зеленського також передбачається оновити освітню та наукову інфраструктуру, запровадити базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат та оптимізувати мережу закладів вищої освіти.

А між державними і приватними закладами освіти планують запровадити рівноправність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховну Раду України проходять шість "Слуг народу" без вищої освіти.

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