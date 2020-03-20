Освітня ізоляція: як виживають школи на карантині?

Коли в Україні востаннє був загальнодержавний карантин? Ми переживали епідемію свинячого грипу 2009 року. Тоді школи на три тижні зупинили свою роботу, а учні відпочивали вдома. Але зараз ситуація інша – незабаром ЗНО, у січні деякі школи вже зачинялися на сезонний карантин і що робити учням та вчителям? Проєкт Прошколу спробував розібратися, як працюють учителі та школи в умовах загальнодержавного карантину під час епідемії коронавірусу.

ДОБРОВІЛЬНО-ПРИМУСОВІ ВІДПУСТКИ ТА ЧОМУ ЦЕ НЕЗАКОННО

До безкоштовної консультації вчителів Прошколу почали надходити запити педагогів про примусові відпустки. Кожен третій вчитель запитував, чи може школа відправити викладачів у відпустку за власний рахунок чи за рахунок літніх канікул?

Ситуація в країні змусила керівників шкіл йти на хитрощі та шукати способів зберегти бюджети. Але це незаконно. Учителі мають отримувати платню так само, як і під час навчального року та виконувати свою роботу. Як це реалізувати? Так, як рекомендує МОН — перевести вчителів на дистанційну роботу. Директори не мають права відправляти примусово педагогів у відпустку. Карантин це не канікули, а відпустка — законне право, а не обов’язок.

Юлія Бровінська – карантин у школах РБК-Украина

ЩО ВАРТО РОБИТИ БАТЬКАМ НА КАРАНТИНІ

Якщо говорити суто про навчання, то батькам варто докласти всіх зусиль, аби їх діти не випадали з навчання та програми. Адже вже за півтора місяця почнуться перші тести ЗНО та річні підсумкові роботи. Зараз школи роблять усе можливе, аби реалізувати дистанційне навчання. І мабуть, уперше, зіштовхнулися з такою нагальною потребою в такому форматі.

Тому батькам учнів варто:

Створити умови для занять дітей вдома

Переглянути та обрати онлайн платформи для підготовки до ЗНО, наприклад безкоштовний Be Smart чи Prometheus

Спробувати донести своїм дітям, що карантин це не час для відпочинку, а навчання та іспити нікуди не подінуться

Юлія Бровінська – карантин у школах Радіо ТРЕК

ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ШКОЛИ НА КАРАНТИНІ

Триматися здорового глузду та порад МОН. Як писав на своїй сторінці Омбудсмен Сергій Горбачов: "Невже Вам не шкода здоров’я колег? Невже ви остаточно втратили повагу до вчителя? Негайно переводьте вчителів на дистанційну роботу!". Проблема в тому, що керівники шкіл бояться перевірок та не знають, як їм діяти в ситуації такого карантину. Адже школи підпорядковуються місцевим органам влади, а не Кабміну, і лише ради міст та областей можуть наказувати навчальним закладам, що і як робити. І тут, як бачимо, ніхто не скасовував людського чинника. Рекомендація перевести роботу школи на дистанційну форму є, а от як її виконують – вже інше питання. Тому що може і мала би зробити школа, якщо її спіткав такий карантин:

Дозволити вчителям працювати вдома

За можливості перевести всю документацію в онлайн, наприклад, у Google-таблиці, нехай і підручними засобами, або дозволити вчителям створити власні домашні журнали для дистанційних уроків, аби потім переписати їх в загальний шкільний Журнал

Зберегти заробітну плату всім співробітникам, або виплачувати їм 2/3 ставки за простій (відповідно до Статті 113 КзПП)

Повідомити всіх учнів та батьків про можливості онлайн навчання

Проконсультувати вчителів про інструменти та платформи для онлайн уроків

Юлія Бровінська – карантин у школах Кореспондент

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ВЧИТЕЛЯМ ПРО КАРАНТИН

По-перше, що він рано чи пізно закінчиться. І учням доведеться повернуться до звичного режиму, але їх успіхи будуть залежати від того, як вони працювали під час карантину. Адже доведеться наздоганяти програму, ставити додаткові заняття чи якось втискати матеріали в ті часові рамки, що вже є. Тому на вчителів, насправді, під час карантину, припадає ще більше роботи. Як же вони можуть впоратися з цим?

Пригадати, що дистанційне навчання, це не просто обмін домашніми завданнями, а й повноцінні уроки та пояснення

Обрати свій спосіб контролю успіху дітей та подачі нового матеріалу: наприклад, перевіряти домашні завдання можна за допомогою електронної пошти та навіть месенджерів

Користуватися спеціальними додатками для відеоуроків, до яких можна додати більшість учнів одночасно – наприклад, skype, zoom, whereby

Разом із дітьми проходити тести та пояснювати їх на безкоштовних платформах підготовки до ЗНО

Звісно, у вчителів може просто не бути доступу в інтернет, але якщо телефон дозволяє користуватися Facebook, можна створити чати хоча б у месенджері та давати дітям теоретичний матеріал із посиланнями і пояснювати його в онлайні.

Юристи нагадують, що варто попередньо узгодити з директором свій графік роботи під час карантину та всі бюрократичні моменти, як наприклад, ведення журналу та обліку занять. Але попри все, вчителі зберігають свою зарплату, місце та не мусять виходити у відпустку. Минулого разу ми згадували про пенсію для вчителів. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть на безкоштовну консультацію Прошколу.

Юлія Бровінська – карантин у школах Укрінформ

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