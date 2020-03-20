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Юлія Бровінська
Юлія Бровінська
Керівник благодійної організації "Фонд Максима Степанова" Всі статті автора

Освітня ізоляція: як виживають школи на карантині?

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Коли в Україні востаннє був загальнодержавний карантин? Ми переживали епідемію свинячого грипу 2009 року. Тоді школи на три тижні зупинили свою роботу, а учні відпочивали вдома. Але зараз ситуація інша – незабаром ЗНО, у січні деякі школи вже зачинялися на сезонний карантин і що робити учням та вчителям? Проєкт Прошколу спробував розібратися, як працюють учителі та школи в умовах загальнодержавного карантину під час епідемії коронавірусу.

ДОБРОВІЛЬНО-ПРИМУСОВІ ВІДПУСТКИ ТА ЧОМУ ЦЕ НЕЗАКОННО

До безкоштовної консультації вчителів Прошколу почали надходити запити педагогів про примусові відпустки. Кожен третій вчитель запитував, чи може школа відправити викладачів у відпустку за власний рахунок чи за рахунок літніх канікул?

Ситуація в країні змусила керівників шкіл йти на хитрощі та шукати способів зберегти бюджети. Але це незаконно. Учителі мають отримувати платню так само, як і під час навчального року та виконувати свою роботу. Як це реалізувати? Так, як рекомендує МОН — перевести вчителів на дистанційну роботу. Директори не мають права відправляти примусово педагогів у відпустку. Карантин це не канікули, а відпустка — законне право, а не обов’язок.

Юлія Бровінська – карантин у школах

Юлія Бровінська – карантин у школах

РБК-Украина

ЩО ВАРТО РОБИТИ БАТЬКАМ НА КАРАНТИНІ

Якщо говорити суто про навчання, то батькам варто докласти всіх зусиль, аби їх діти не випадали з навчання та програми. Адже вже за півтора місяця почнуться перші тести ЗНО та річні підсумкові роботи. Зараз школи роблять усе можливе, аби реалізувати дистанційне навчання. І мабуть, уперше, зіштовхнулися з такою нагальною потребою в такому форматі.

Тому батькам учнів варто:

  • Створити умови для занять дітей вдома

  • Переглянути та обрати онлайн платформи для підготовки до ЗНО, наприклад безкоштовний Be Smart чи Prometheus

  • Спробувати донести своїм дітям, що карантин це не час для відпочинку, а навчання та іспити нікуди не подінуться

Юлія Бровінська – карантин у школах

Юлія Бровінська – карантин у школах

Радіо ТРЕК

ЩО МОЖУТЬ ЗРОБИТИ ШКОЛИ НА КАРАНТИНІ

Триматися здорового глузду та порад МОН. Як писав на своїй сторінці Омбудсмен Сергій Горбачов: "Невже Вам не шкода здоров’я колег? Невже ви остаточно втратили повагу до вчителя? Негайно переводьте вчителів на дистанційну роботу!". Проблема в тому, що керівники шкіл бояться перевірок та не знають, як їм діяти в ситуації такого карантину. Адже школи підпорядковуються місцевим органам влади, а не Кабміну, і лише ради міст та областей можуть наказувати навчальним закладам, що і як робити. І тут, як бачимо, ніхто не скасовував людського чинника. Рекомендація перевести роботу школи на дистанційну форму є, а от як її виконують – вже інше питання. Тому що може і мала би зробити школа, якщо її спіткав такий карантин:

  • Дозволити вчителям працювати вдома

  • За можливості перевести всю документацію в онлайн, наприклад, у Google-таблиці, нехай і підручними засобами, або дозволити вчителям створити власні домашні журнали для дистанційних уроків, аби потім переписати їх в загальний шкільний Журнал

  • Зберегти заробітну плату всім співробітникам, або виплачувати їм 2/3 ставки за простій (відповідно до Статті 113 КзПП)

  • Повідомити всіх учнів та батьків про можливості онлайн навчання

  • Проконсультувати вчителів про інструменти та платформи для онлайн уроків

Юлія Бровінська – карантин у школах

Юлія Бровінська – карантин у школах

Кореспондент

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ВЧИТЕЛЯМ ПРО КАРАНТИН

По-перше, що він рано чи пізно закінчиться. І учням доведеться повернуться до звичного режиму, але їх успіхи будуть залежати від того, як вони працювали під час карантину. Адже доведеться наздоганяти програму, ставити додаткові заняття чи якось втискати матеріали в ті часові рамки, що вже є. Тому на вчителів, насправді, під час карантину, припадає ще більше роботи. Як же вони можуть впоратися з цим?

  • Пригадати, що дистанційне навчання, це не просто обмін домашніми завданнями, а й повноцінні уроки та пояснення

  • Обрати свій спосіб контролю успіху дітей та подачі нового матеріалу: наприклад, перевіряти домашні завдання можна за допомогою електронної пошти та навіть месенджерів

  • Користуватися спеціальними додатками для відеоуроків, до яких можна додати більшість учнів одночасно – наприклад, skype, zoom, whereby

  • Разом із дітьми проходити тести та пояснювати їх на безкоштовних платформах підготовки до ЗНО

Звісно, у вчителів може просто не бути доступу в інтернет, але якщо телефон дозволяє користуватися Facebook, можна створити чати хоча б у месенджері та давати дітям теоретичний матеріал із посиланнями і пояснювати його в онлайні.

Юристи нагадують, що варто попередньо узгодити з директором свій графік роботи під час карантину та всі бюрократичні моменти, як наприклад, ведення журналу та обліку занять. Але попри все, вчителі зберігають свою зарплату, місце та не мусять виходити у відпустку. Минулого разу ми згадували про пенсію для вчителів. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть на безкоштовну консультацію Прошколу.

Юлія Бровінська – карантин у школах

Юлія Бровінська – карантин у школах

Укрінформ

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Автор
Юлія Бровінська Юлія Бровінська
Теми
Карантин в Україні школа
Особи
Юлія Бровінська Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
карантин школа
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