Освітній омбудсмен назвав основні проблеми вчителів в Україні

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що найбільше вчителі в Україні скаржаться на несправедливий розподіл годин, на тиск з боку керівництва та на позбавлення академічної свободи.

Як розповів педагог в інтерв'ю DT.ua, часто керівництво дає мало годин для заробітку або, навпаки, змушує погоджуватися на велике навантаження, на затримку із нарахуванням зарплатні.

"Скарги можуть стосуватися переслідування з боку адміністрації, несправедливого оцінювання вчительської праці, обмеження академічної автономії вчителя", – відзначив Горбачов.

За його словами, буває, що директор робить зауваження вчителю за постійні спізнення на уроки, вимагає починати урок вчасно, за розкладом. Така ситуація не є тиском, просто керівник вимагає від вчителя належного виконання своїх обов'язків.

Також вчителі скаржаться на позбавлення академічної свободи. Нещодавно трапилася ситуація, коли директор оголосив педагогу догану, тому що в нього календарне планування не відповідає записам у журналі. Але це не може бути підставою для догани. Тому, на думку Горбачова, слід зайнятися розробкою підзаконних актів, нормативної бази, які гарантуватимуть право вчителя на академічну свободу.

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