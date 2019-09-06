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Освітній комітет ВР перегляне важливий законопроект: що відомо

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Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій перегляне правки парламенту 8-го скликання до законопроекту про повну загальну середню освіту.

Як розповів голова освітнього комітету Сергій Бабак, тепер документ зареєстрований в базі Верховної Ради під новим номером – № 0901 від 29 серпня 2019 року, пише Укрінформ.

"Це законопроект, який ми не можемо не розглядати. Ми беремо за основу те, що пройшло перше читання, без урахування правок, і всі правки окремі, які були представлені в минулому скликанні. Тепер є два тижні, щоб депутати нового скликання подали свої правки, і у нас буде два комплекти: з минулого скликання і нового, дев'ятого. Після цього разом з робочою группою ми будемо сідати і проходити по кожній правці", – повідомив Бабак.

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Нагадаємо, законопроектом пропонується введення педагогічної інтернатури для молодих вчителів; система доплат за завідування кабінетами інформатики, ресурсними кімнатами, спортивними залами; педагогічна свобода вчителів: можливість формувати власну програму на основі Державного стандарту, розробляти власну систему оцінки і мотивації учнів, підвищувати кваліфікацію за власним вибором за рахунок держави.

Крім того, законопроектом пропонується вдосконалення системи виборів директорів шкіл, велика фінансова автономія шкіл.

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Теми
Освіта в Україні Реформа освіти
Особа
Сергій Бабак
Місце
Україна
Тег
освіта
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