Освітній експерт розповів нюанси вступу до вишу за кордоном

Засновник першої в Україні приватної школи – ліцею "Гранд" Володимир Співаковський відзначив, що найкращі виші світу не вимагають складання іспитів у випускних класах чи під час вступу.

Як розповів освітній експерт у програмі "Освітні війни" на 24 каналі, кожен університет має різні вимоги до абітурієнтів. Проте систем, подібних до ЗНО, не існує, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Найчастіше за пів року до вступу учень надсилає свої оцінки, рекомендації та мотиваційні листи у декілька вишів. Після цього керівництво навчального закладу починає листування з майбутнім студентом.

"Цей підхід є більш людяним. Тобто, випускників не ставлять в умови суїцидального стресу, коли учень думає, не склавши іспит, життя закінчиться", – наголосив Співаковський.

Освітній експерт розповів нюанси вступу за кордоном Etcetera Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, український поет виступив проти обов'язкового ЗНО з математики.

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