Освіта – сенс життя: названо оригінальні особливості навчання в Японії

В Японії змалечку прищеплюють дітям життєві цінності, дисципліну покращують груповими бесідами, а шкільні обіди присвячені неформальному спілкуванню.

Це все можна сказати про освіту в Японії. Ще до школи японців виховують за принципом "культ авторитетів", де батьки та викладачі – приклади для наслідування, пише На Урок.

Система виховання японських дітей має назву ікудзі. Згідно з нею, батьки та педагоги мають розмовляти з дитиною ніжно та лагідно, не підвищуючи при цьому голос. Японські підлітки завжди пристойно поводять себе в соціумі та вміють контролювати емоції. Коли ж діти порушують дисципліну, їх залучають до групових бесід, де учні відкриваються перед іншими та пояснюють причини власних вчинків.

У Японії також надають перевагу збалансованому харчуванню. Шкільні медпрацівники, кухарі та дієтологи розробляють для всіх дітей однакове меню і постійно контролюють процес приготування їжі. Учні обідають у класах разом зі своїми вчителями, завдяки чому мають можливість стати ближче один до одного. До речі, дітям суворо заборонено приносити із собою їжу з дому.

Школа в Японії Міні Рівне

Основні заняття у японських школах тривають близько 8 годин. А потім учні відправляються на додаткові уроки або підготовчі курси. Їх змалку привчають до того, що без якісних знань вони не зможуть знайти престижну та перспективну роботу. Тому діти навіть на вихідних та під час канікул не забувають про всебічний розвиток.

Протягом перших років навчання японські вчителі не сварять своїх вихованців за недосконалі знання. Педагоги в цей період більше зосереджують увагу на вихованні правильних цінностей. Так, діти мають берегти природу та проявляти чуйність до тварин.

Загалом у кожному класі в Японії навчається близько 30-40 осіб. Щороку склад учнів оновлюється щонайменше на 50%. Розподіл не має чітких правил, це відбувається випадковим чином.

Школи у Японії зосереджені на практичній підготовці учнів до життя. На заняттях педагоги об'єднують їх у групи ("хани") по 4-5 осіб. Далі вчителі роздають завдання, з якими діти намагаються впоратися самостійно. Якщо ж комусь із них це не вдається, група допомагає розібратися. Японці вірять, що успіх однієї дитини – це успіх колективу.

Освіта – сенс життя: названо оригінальні особливості навчання в Японії Видавництво Старого Лева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка розповіла про особливості фінської школи.

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