Останньою краплею став еко-одяг: батьку довелося рятувати дитину зі школи

В Австралії батька і його дитину налякала і розлютила державна школа, де занадто активно нав'язували екоактивізм.

В результаті батьку довелося шукати дитині іншу школу, повідомляє DailyMail.

Останньою краплею, за словами чоловіка, стало те, що вчитель попросив його сина "одягнутися, як хіпі" (в одежу з екологічних складових), а він не хотів би, щоб діти вбиралися, як "група хуліганів-наркоманів, які приймають наркотики, які прив'язують себе до доріг і нічого не роблять зі своїми життями".

"На нашій дорозі постійно близько 50 осіб, які протестують проти компанії, яка займається водопостачанням моєї сім'ї. Ми проходимо повз них кожен день, щоб Макс бачив, які вони. Йому вони і їх діяльність нецікаві", - розповів чоловік виданню DailyMail.

При цьому він підкреслив, що є прихильником навчання дітей поваги до навколишнього середовища, але без фанатизму і перегинів.

Дитина і сама захотіла змінити школу.

"Вони попросили нас вбратися, як хіпі, і заспівати пісню Big Yellow Taxi. Але ми не повинні турбуватися про кінець світу", - прокоментувала ситуацію сама дитина.

"Що в цьому перевдяганні хорошого? У цьому немає нічого хорошого", - додав хлопчик.

Зараз вони активно шукають іншу школу.

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