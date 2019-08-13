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Оренда житла: стали відомі ціни на квартири біля популярних вишів України

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Після подачі документів у виші студенти стурбовані не менш важливим питанням – пошуком житла. Кімнати біля популярних університетів України можна в середньому зняти за 3-4 тисячі грн, а однокімнатну – за понад 9 тисяч грн.

Якщо порівнювати з початком літа, то ціни на оренду квартир помітно стрибнули вгору. Це обумовлено збільшеним попитом студентів на житло, пише Сьогодні.

В аналітичному центрі DOM.RIA розповіли, що середні ціни на однокімнатні квартири біля головних вузів Києва становлять від 7,5 тис до 9 тис грн. У Шевченківському районі, неподалік КНУ, житло обійдеться в середньому близько 8,3 тис грн, кімната – 3,7 тис грн. Ціни на житло в Солом'янському районі, де розташувалися такі виші як КПІ, НАУ, КНЕУ – трохи нижче. Однушки по 8 000 грн в середньому, а кімнати – по 3,1 тис грн. А от середня ціна кімнати в Деснянському районі, де знаходиться КНТЕУ, становить 2,6 тис грн.

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За даними аналітиків OLX, однокімнатну квартиру біля головного корпусу Київського національного університету можна знайти за 10-12 тис грн, але більшість варіантів знаходяться в діапазоні від 14 до 16 тис грн.

"Оренда двокімнатних квартир у середньому обійдеться в 16-17,5 тис грн. Найдешевше обійдеться підселення до кімнати або до гуртожитку – ціни 1,5-2 тис грн. Орендувати кімнату можна в середньому за 4 500 грн", – зазначають в OLX.

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Зняти кімнату неподалік Київського університету ім. Бориса Грінченка можна в середньому за 4 тис грн. А вартість однокімнатної квартири становитиме близько 12-13 тис грн.

Так, біля Київського політехнічного інституту найбюджетніший варіант – підселення до кімнати. Таке житло в Києві обійдеться від 1,3-1,5 тис грн.

За підселення до кімнати неподалік Національного авіаційного університету і Київського національного економічного потрібно заплатити від 1,6 тис грн, а оренда окремої кімнати обійдеться в середньому 3-4 тис грн.

Оренда житла

Оренда житла

Сьогодні

У Львові середня ціна оренди однокімнатної квартири у Франківському районі становить 7,1 тис грн, а в Галицькому – 7,2 тис грн. Орендувати кімнати там можна за 3,5 і 5 тис грн відповідно.

"У районі університету Франка та Політехніки, по вулиці Бандери, підселитися до когось в кімнату можна за 1,5-3 тис грн, або доплатити 500-1,5 тис грн і зняти вже окрему кімнату за 3-3,5 тис грн", – розповіли аналітики OLX.

Оренда житла

Оренда житла

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Неподалік Харківського національного університета ім. Каразіна та Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара студенти можуть зняти кімнату за 2,5-3,2 тис грн, а ось однокімнатні квартири стартують від 5-5,5 тис грн.

Оренда житла

Оренда житла

Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, оренда квартир в Україні злетіла в ціні на 44%.

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Теми
Оренда житла Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
оренда житла освіта
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