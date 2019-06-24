Опубліковано інструкцію по роботі з електронним кабінетом для абітурієнтів

Міністерство науки і освіти опубліковало на своєму сайті текстову і відео інструкцію для вступників з роз'ясненням, як працювати з кабінетом.

МОН повідомляє, що для реєстрації потрібні: адреса електронної пошти, яка буде служити логіном для кабінету, пароль, дані сертифікату ЗНО і атестата/свідоцтва. При реєстрації слід вказувати адресу діючої пошти, що не заборонена в Україні.

Після введення даних на вказану адресу прийде лист з активацією кабінету.

У Міністерстві також попереджають, що абітурієнти повинні самі розрахувати свій середній бал документа про повну освіту за 12 бальною шкалою. Загальний бал складається із загального арифметичного всіх оцінок в документі. Для того, щоб не помилитися при підрахунку, можна використовувати спеціальний калькулятор.

Інструкції мають докладний опис всього, що потрібно зробити вступнику в електронному кабінеті з докладними поясненнями.

Крім того, МОН просить звернути увагу, що на їхньому сайті можна ознайомитися з інструкцією питання-відповідь, вимогами ВНЗ до вступу і подібною інформацією в розділі "Вступна компанія - 2019".

Електронні кабінети будуть доступні для роботи з 1 липня.

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