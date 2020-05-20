Оприлюднені нові графіки проведення ЗНО: розпочнеться 25 червня, закінчиться – 17 липня

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яке було перенесено через пандемію коронавірусу.

Про це 20 травня повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Так, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики, а завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

ЗНО з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики – 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня, з англійської мови – 7 липня, з історії України – 9 липня, з біології – 13 липня, з географії – 15 липня.

Нові графіки проведення ЗНО. Ілюстрація

До 4 червня зареєстровані учасники матимуть змогу завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час, місце проведення тестувань. Результати ЗНО з усіх предметів буде розміщено на таких сторінках до 29 липня.

Додаткова сесія запланована на 23 липня – 11 серпня. Її результати буде розміщено до 14 серпня.

Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зробити це протягом 3 лютого – 24 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня.