Вчителька онлайн-школи вдягла на голову каструлю, розповідаючи про Майдан: момент потрапив на відео
На уроці історії для українських п'ятикласників вчителька проєкту "Всеукраїнська школа-онлайн" вдягла на голову каструлю, розповідаючи про події Революції Гідності.
Відео з таким епізодом з'явилося на офіційному YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, педагогиня поклала ємність собі на голову, заявивши, що подібний посуд нібито став одним із головних символів Євромайдану.
"Хто б міг подумати, що звичайне кухонне начиння стане символом опору і непокори. Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі або кийка. Але народ продемонстрував твердість духу і непохитність у своєму рішенні йти до кінця", – сказала вчителька.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в мережі здійнялася хвиля обурення через появу в телевізійному онлайн-уроці хімії для школярів народного депутата від "Слуги народу", колишнього шоумена Олександра Скічка.
Нагадаємо, що онлайн-уроки для українських школярів уже встигли здобути собі скандальну славу через постійні грубі помилки у них.
Так, нещодавно вчителька припустилася помилки на онлайн-уроці математики для п'ятикласників. Педагогиня із "Всеукраїнської школи онлайн" неправильно вирішила завдання, віднімаючи числа.
А вчителька географії в ефірі "Школи онлайн" сплутала назви океанів навколо Австралії.
Крім того, вчителька історії, розповідаючи про російського царя Миколу І, назвала його Миколою ІІ.
На уроці для 11-го класу 33-го президента США Гаррі Трумена назвали "Турменом".
На ще одному уроці історії вчителька назвала Лівонську війну 1558-1583 років Ліванською, а Московське царство – Росією, якої тоді не існувало.
З'ясувалося, що відеоуроки для українських школярів у рамках проєкту "Всеукраїнська школа-онлайн" виробляють працівники вітчизняних ТВ-медіа і продакшн-студій, включаючи "Квартал 95", "Мамахохотала" і Patriot.