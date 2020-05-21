Олег Віщий: захоплення Києва, походи на Візантію та смерть

Олег Віщий – князь новгородський з 879 року і великий князь київський з 882 року. Мав варязьке походження. Він був родичем або соратником князя Рюрика і регентом (тимчасово виконував обов'язки) княжича Ігоря.

Олег відзначився в історії авторитетом і вмілим введенням військової та політичної системи:

він разом з варязьким військом завоював місто Київ, убивши місцевих правителів Аскольда і Діра;

об'єднав навколо Києва безліч слов'янських племен;

перший в історії здійснив похід на Царгород.

Не менш цікавими історичними постатями були легендарні київські князі Аскольд і Дір. Щоб дізнатися більше про їхнє князювання, читайте підручник з історії України за 7 клас О.В. Гісема.

Біографія Олега Віщого

Є декілька версій походження князя Олега. Згідно з літописом "Повість минулих літ", Олег був племінником легендарного ладозького князя Рюрика. Історик В.М. Татищев з посиланням на Йоакимівський літопис відзначив, що Олег міг бути братом дружини Рюрика Єфанди. Ймовірно, що за допомогою шлюбу князь вступив у союз з Рюриком.

Коли у 879 році помер Рюрик, Олег став правити у Новгороді як регент його малолітнього сина Ігоря. Проте, як відомо, Ігор прийшов до влади тільки після смерті Олега – у 33 роки, а не після повноліття. Можна зробити висновок, що Олег, фактично, узурпував владу.

На початку свого правління Олег зайнявся внутрішньою політикою. Він захопив Смоленськ і Любеч, обклав даниною полян, сіверян, радимичів і древлян. Тоді князь зажадав заволодіти головними позиціями одного з основних водних торговельних шляхів Середньовіччя – "шлях із варяг у греки". Цей шлях пов'язував північ з півднем, проходив через два моря і три річки. Купці долали цю дорогу за місяць, проте поверталися додому з коштовностями, прянощами та іншими продуктами, яких не було в Київській Русі.

Ключові пункти цього шляху були в підпорядкування міста Києва. Тому в 882 році Олег взяв Київ і обманом вбив київських князів Аскольда й Діра. Взявши Київ, Олег проголосив знамениту фразу: "Хай буде се мати городам руським", яка означала що віднині столицею Русі буде Київ. Розташування цього міста здалося Олегу дуже зручним, тому він перебрався сюди жити і встановив для Новгорода щорічну данину в 300 гривен.

Наприкінці кожної теми в школі очікується контрольна перевірка знань. Якщо ви заплутались в датах чи не можете згадати основні здобутки князя чи княгині, то вам допоможуть ГДЗ з історії України за 7 клас Є.О. Святокума, комплексний зошит для контролю знань.

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Чому Олег отримав прізвисько "Віщий"?

У давньоруській мові це трактували, як "мудрий". Олег вів успішно політичні та військові справи, здійснив багато подвигів, тому й здобув великий авторитет серед слов'янських племен. Проте в інших джерелах трактують це прізвисько як порівняння з язичницькими чаклунами, волхвами.

Олег Віщий та маленький Ігор rusidea.org

Походи Олега Віщого на Візантію

Олег найбільше відомий своїми успішними походами на Константинополь (Візантія) – у 907 та 911 роках.

У 907 році Олег спорядив 2000 лодій по 40 воїнів у кожній і вирушив в похід на Константинополь. Візантійський імператор Лев VI Філософ наказав закрити ворота міста і загородити ланцюгами гавань. Однак Олег поставив кораблі на колеса і взяв місто в облогу по суходолу.

"І повелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на колеса кораблі. І коли настав попутний вітер, напнули вони в поле вітрила і пішли до міста".

Візантійці здалися і вирішили відкупитися дарами та торговим договором про безмитну торгівлю Русі у Візантії. Тоді місто також сплатило по 24 гривні за кожну лодію. На знак своєї перемоги Олег прибив щит на ворота Константинополя.

У 911 році князь повернувся до Константинополя з дипломатичною місією. Олег знову погрожував візантійцям походом, виторгувавши 48 тисяч гривень золотом і нові вигідні умови торгового договору: візантійці зобов'язувалися забезпечувати їхні кораблі всім необхідним при поверненні на Русь; визначені покарання за порушення греків чи русичів; встановлено викуп невільників.

Також тоді домовилися взаємно допомагати кораблям, що зазнали лиха поблизу берегів однієї із країн: "Коли велика буря викине лодію на чужу землю, а знайдеться там хто від Русі, то має рятувати лодію з вантажем і відіслати її до грецької землі та провести її через усяке небезпечне місце аж дійде в місце безпечне. Коли така лодія від бурі або через мілину не може дістатися до свого місця, ми, Русь, допоможемо гребцям цієї лодії й допровадимо їх здорових із купівлею – якщо це трапиться близько грецької землі. Як така пригода трапиться лодії руській – проведемо її в руську землю".

Таким чином були закладені основи давньоруського морського і торгівельного права. Слід зауважити, що в договорі Олег іменується "великим князем руським". А про походи інших князів ви зможете прочитати в підручнику з історії України за 7 клас В.С. Власова.

Похід на Візантію snob.ru

Східні походи Олега Віщого

Після вдалих походів на Візантію Олег намагався розширити свій вплив і на інші землі. Перший морський похід князя на Каспійське узбережжя зафіксований в 909-910 рр., також він відправлявся у 912 році на Закавказзя.

Хозарії не сподобалось те, що Олег підпорядкував до себе радимичів і сіверян та вів активну південну політику. Хозарія контролювала каспійську торгівлю і виходи до арабського срібла. Тому окремі воїни-вікінги Олега знайшли прямі шляхи на Каспій в обхід Хозарії, що виявилось успішним рішенням. Русичі захопили декілька міст, але об'єднані війська намісника Табаристану Абуль-Абаса та начальника міста Сарі розбили дружину Олега, а частину воїнів поневолили.

Наступного року Олег знову вирушив в похід на Каспій. Його військо вдруге зазнало невдачі, тому надалі напрям своєї військово-політичної діяльності перенесли на південь.

Якщо ви невпевнені, чи досконало знаєте цей матеріал, то перевірте себе за допомогою розділу "ГДЗ та відповіді з історії України за 7 клас".

Морський похід Пикабу

Смерть Олега Віщого

За даними "Повісті минулих літ", Олег загинув у 912 році. Проте обставини його смерті досить суперечливі. Наймовірнішою є легенда про смерть від зміїного укусу. Волхви передбачили князю, що він помре від свого коня. Олег засмутився такою звісткою і наказав відвести свого улюбленця в стійло, годувати його і більше ніколи не підводити до князя.

Минуло декілька років, Олег після успішного походу на Візантію дізнався, що його улюблений кінь помер. Князь подумав, що волхви його обдурили і попросив конюха, щоб той відвій його на могилу коня. "І від цих кісток смерть мені прийняти?" – питав Олег, вставши однією ногою на череп. Коли він це сказав, із черепа виповзла отруйна змія і вкусила князя за ногу. Через три дні Олег помер, і його поховали на горі Щекавиця.

Смерть від власного коня могла бути мотивом відплати. Так Iгор міг вчинити за те, що Олег довго не допускав його до управлiння державою. Тому до сина Рюрика могли під'єднатися і волхви, для яких прийняття Олегом християнства загрожувало повною втратою позицій у суспільстві.

Та все ж після смерті Олега Київською Руссю почав правити Ігор. Детальніше про його князювання ви можете прочитати в будь-якому навчальному посібнику в розділі "Підручники з історії України за 7 клас".

Олег Віщий біля кісток коня lvivmedievalclub

Образ Олега Віщого в книгах

Образ Віщого Олега неодноразово привертав художників і поетів. Твори мистецтва присвячували йому такі видатні митці:

драма А. Д. Львова в 5 діях "Князь Олег Віщий":

вірш О. С. Пушкіна "Пісня про Віщого Олега";

поема К. Ф. Рилєєва "Думи";

роман Б. Л. Васильєва "Віщий Олег".

У народі Олег прославився не тільки як великий полководець, але й як чудодій, що міг обернутися "і звірем, і птахом, і комахою". З плином часу за образом казкового чудотворця майже зник дійсний, правдивий образ князя, що княжив у Києві.

Східні походи були оспівані в билині про похід Вольги Святославича на Індійське царство. Очевидно, що прообразом билинного Вольги є Олег. Вольга так само є київським князем, він володіє унікальними талантами – літає пташкою, біжить вовком, мчить горностаєм, тому завжди перемагає ворога.

Цікаво вивчати історію України? Ви можете дізнатися і про інші історичні етапи не тільки читаючи, але й переглядаючи онлайн уроки за 7 клас з історії України.