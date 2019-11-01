"Охоронець пройшов повз": у Росії школяр побив однокласника через низький зріст. Відео

У Новосибірську (Росія) четвертокласник однієї зі шкіл побив однокласника через його низький зріст.

Конфлікт школярів потрапив на відео. На кадрах видно, як хлопчик лежить на землі, його б'є інший школяр, а потерпілий плаче, пише "Комсомольська правда-Новосибірськ" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Мати хлопчика Анастасія розповіла, що її син – новачок у класі і найнижчий, через що його інколи цькували дівчата. Після побиття дитина потрапила в травмпункт, у нього розбите обличчя. У свою чергу, школяр розповів, що, коли його били, охоронець виносив сміття, але не втрутився і не зупинив бійку.

"Класна керівниця заявила, що потерпілий – дуже запальна дитина і реагує на різкі висловлювання з боку дітей. Школяр, який його побив, на вигляд спокійний, але постійно б'ється", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даним фактом обласний Слідчий комітет розпочав перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька дитсадка побила дитину.

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