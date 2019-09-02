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Оголошено топ-10 найкращих вчителів України: хто вони

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Оголошено імена десятьох фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine, які претендують на головний приз – 250 000 гривень та поїздку на освітній форум Global Education and Skills Forum у місто Дубай в березні 2020 року.

Премію також називають "Нобелівською премією для вчителів", пише Освіторія.

До десятки найкращих учителів України увійшли (список педагогів подається за абеткою):

Олена Гальвіцька – учителька початкових класів, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 ім. М. Конопницької, м. Львів. Вона вчителює вже 27 років, ще з початку дев’яностих зсувала парти, щоб діти сиділи обличчям один до одного. Двічі на місяць її клас ходить на екскурсії – і не лише до музеїв, а й на ринок, на виробництва, до лісу.

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Наталія Гутарук –учителька англійської мови із Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Січовий колегіум" ЗОР, м. Запоріжжя. 3 роки поспіль Гутарук активно співпрацює з вчителями з України та Європи на платформі eTwinning. Її учні – учасники понад 34 проєктів, один із яких навіть продовжує життя як проєкт КА-229 у програмі Еразмус+.

Наталія Гутарук

Наталія Гутарук

eTwinning Plus

Наталя Кідалова –учителька англійської мови, української мови і літератури, Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Мелітополь, Запорізька область. Вона поєднує вчителювання із координацією роботи Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ "Демократична школа".

Оксана Мироняк – учителька англійської мови, Охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, м. Охтирка, Сумська область. Її учні мають високі знання та досягнення: складають міжнародні тестування IELTS на рівень С2, перемагають у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах і конкурсах, беруть участь у міжнародних програмах та проєктах за підтримки ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Ради Європи, Уряду США тощо.

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Наталя Пашковська – учителька географії та економіки, Каховський навчально-виховний комплекс "Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов", м. Каховка, Херсонська область. Вона неодноразово презентувала свій досвід із тем "Мобільні технології передачі знань", "Інтердисциплінарний підхід у викладанні шкільної географії" і "Навчальна мотивація учнів: навчально-дидактичний аспект" на міських науково-практичних конференціях і семінарах. Вчителька підтримує тих педагогів, які складають ЗНО, і виступає "за" сертифікацію.

Сергій Петрович – класний керівник, учитель технології та інформатики, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16, (також працює у Вінницькому коледжі НУХТ), м. Вінниця. Протягом 10 років він був людиною з порушеннями слуху, але не зневірився і продовжував працювати вчителем. Петрович з колегою придумали й реалізували власноруч "СМАРТ-кабінет фізики" у коледжі. Ідея полягає в тому, щоб вмонтувати різні датчики в стіни кабінету, а показники цих датчиків студенти можуть використовувати під час виконання лабораторних робіт із фізики.

Сергій Петрович

Сергій Петрович

20 хвилин

Тетяна Рудас –вчителька економіки, предмету Людина і світ, музичного мистецтва, основи здоров`я, Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 37, м. Маріуполь, Донецька область. Педагог працювала вчителем-дефектологом у школі-інтернаті для дітей із особливими освітніми потребами. Більшість дітей у її школі були з родин у складних життєвих обставинах, тому вона знайшла свій підхід, який назвала "терапія любов’ю". За кілька років діти з "найважчого" класу стали згуртованим колективом.

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Олег Слушний – учитель інформатики, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, м. Вінниця. Він є керівником Школи комп’ютерної грамотності вчителів, проводить майстер-класи та тренінгові заняття для вчителів із тем "Змішане навчання", "Освітня мнемотехніка", "Сучасні тенденції в роботі класного керівника\вихователя", "Освітні технології в арсеналі сучасного вчителя", "Комп’ютерно орієнтоване середовище навчання".

Олег Слушний

Олег Слушний

СУТО тренінговий центр

Людмила Таболіна – класний керівник, учителька української мови і літератури, Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73, м. Харків. Таболіна разом з учнями активно реалізовують проєктну діяльність – співпраця не обмежується Асоціацією шкільних Євроклубів їхнього району, а виходить далеко за кордони України.

Майя Тутаєва –учителька математики, Хмелівське НВО, село Хмельове, Маловисківський район, Кіровоградська область. Тутаєва розробила системи уроків і методичні матеріали з викладання математики, використовуючи сучасні підходи, у тому числі ІКТ. За її ініціативи у Хмелівському НВО працюють над багатьма соціально важливими проєктами, такими як "Громадянин/ка світу", "Стратегічне бачення школи, учителя та випускника всіма учасниками навчального процесу", а також створено групу учнів, які планують стати вчителями в майбутньому й активно долучаються до навчальних та адміністративних процесів у школі.

Топ-10 найкращих вчителів

Топ-10 найкращих вчителів

Освіторія

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Тема
школа
Місце
Україна
Тег
школа
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