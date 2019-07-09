"Односельчани відмовляли": волинські школярі влаштували нестандартний випускний

Одинадцятикласники із села Тоболів (Волинська область) замість традиційного святкування випускного обрали відпочинок у Єгипті.
Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, у класі всього дев'ятеро учнів. Таке рішення школярі прийняли одноголосно ще рік тому, адже більшість за кордоном ще не були. Проте в селі від такої затії їх усіляко відмовляли (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Дуже багато хто казав, що за кордон поїхати можна будь-коли, а випускний лише раз. Але в нас також був випускний. Тільки не в Україні", – сказала випускниця Карина Солов’янчик.
В Єгипті однокласники каталися на квадроциклах, з’їжджали з водних гірок. Дівчата багато фотографувалися, а хлопці привчали місцевих жителів до спорту.
Батьки підрахували, що на святкування та одяг на одну людину потрібно витратити як мінімум дванадцять тисяч гривень. Єгипет обійшовся в таку ж суму, але відпочинок тривав сім днів. Діти лише шкодують, що вирушити з ними не вдалося улюбленій вчительці, яка теж за кордоном досі не була.
Волинські школярі
Скріншот відео
"Я завжди сприймаю те, що вони хочуть. Мені теж до вподоби їхні бажання", – наголосила вчителька Світлана Кратік.
Випускники планують продовжити спільні поїздки і наступного літа хочуть разом влаштувати нову мандрівку.
Волинські школярі відсвяткували випускний за кордоном
Таблоїд Волині
Волинські школярі в Єгипті
Скріншот відео
Волинські школярі в Єгипті
Скріншот відео
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