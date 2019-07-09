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"Односельчани відмовляли": волинські школярі влаштували нестандартний випускний

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Одинадцятикласники із села Тоболів (Волинська область) замість традиційного святкування випускного обрали відпочинок у Єгипті.

Як йдеться в сюжеті ТСН.Ранок, у класі всього дев'ятеро учнів. Таке рішення школярі прийняли одноголосно ще рік тому, адже більшість за кордоном ще не були. Проте в селі від такої затії їх усіляко відмовляли (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дуже багато хто казав, що за кордон поїхати можна будь-коли, а випускний лише раз. Але в нас також був випускний. Тільки не в Україні", – сказала випускниця Карина Солов’янчик.

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В Єгипті однокласники каталися на квадроциклах, з’їжджали з водних гірок. Дівчата багато фотографувалися, а хлопці привчали місцевих жителів до спорту.

Батьки підрахували, що на святкування та одяг на одну людину потрібно витратити як мінімум дванадцять тисяч гривень. Єгипет обійшовся в таку ж суму, але відпочинок тривав сім днів. Діти лише шкодують, що вирушити з ними не вдалося улюбленій вчительці, яка теж за кордоном досі не була.

Волинські школярі

Волинські школярі

Скріншот відео

"Я завжди сприймаю те, що вони хочуть. Мені теж до вподоби їхні бажання", – наголосила вчителька Світлана Кратік.

Випускники планують продовжити спільні поїздки і наступного літа хочуть разом влаштувати нову мандрівку.

Волинські школярі відсвяткували випускний за кордоном

Волинські школярі відсвяткували випускний за кордоном

Таблоїд Волині

Волинські школярі в Єгипті

Волинські школярі в Єгипті

Скріншот відео

Волинські школярі в Єгипті

Волинські школярі в Єгипті

Скріншот відео

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Тема
школа
Місце
УкраїнаЛуцьк
Теги
школасвято
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