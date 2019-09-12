"Одеса – це Росія!" Українського вчителя звільнили за сепаратизм

Учителя трудового навчання Граденицької школи (Одеська область) звільнили за те, що він у забороненій соціальній мережі висловлювався на підтримку Росії.
Про це на Facebook-сторінці повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул. За його словами, педагог Микола Ласиця не зміг пояснити, для чого він це робив (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Вчитель у забороненій соціальній мережі постив дописи антиукраїнського характеру. Починаючи з ватажка "ДНР" Захарченка і закінчуючи тим, що Одеса – це Росія, у супроводі забороненої георгіївської стрічки. Вчителя звільнено зі школи, адже неприпустимо, щоб людина з такими поглядами працювала у сфері освіти", – додав Ганул.
На своє виправдання Ласиця зазначив на відео, яке оприлюднив активіст, що він підтримує Україну.
"Я нічому цьому поганому дітей не вчу", – наголосив учитель-сепаратист.
У коментарях користувачі мережі засудили вчителя. Вони вважають, що таких людям не місце в Україні.
Коментарі під постом
Коментарі під постом
Дописи вчителя у забороненій соцмережі
Facebook Дем'ян Ганул
Дописи вчителя у забороненій соцмережі
Facebook Дем'ян Ганул
Дописи вчителя у забороненій соцмережі
Facebook Дем'ян Ганул
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, у чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок.
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