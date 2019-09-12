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"Одеса – це Росія!" Українського вчителя звільнили за сепаратизм

11.9т Читати матеріал російською

Учителя трудового навчання Граденицької школи (Одеська область) звільнили за те, що він у забороненій соціальній мережі висловлювався на підтримку Росії.

Про це на Facebook-сторінці повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул. За його словами, педагог Микола Ласиця не зміг пояснити, для чого він це робив (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчитель у забороненій соціальній мережі постив дописи антиукраїнського характеру. Починаючи з ватажка "ДНР" Захарченка і закінчуючи тим, що Одеса – це Росія, у супроводі забороненої георгіївської стрічки. Вчителя звільнено зі школи, адже неприпустимо, щоб людина з такими поглядами працювала у сфері освіти", – додав Ганул.

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На своє виправдання Ласиця зазначив на відео, яке оприлюднив активіст, що він підтримує Україну.

"Я нічому цьому поганому дітей не вчу", – наголосив учитель-сепаратист.

У коментарях користувачі мережі засудили вчителя. Вони вважають, що таких людям не місце в Україні.

Коментарі під постом

Коментарі під постом

Коментарі під постом

Коментарі під постом

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Facebook Дем'ян Ганул

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Facebook Дем'ян Ганул

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Дописи вчителя у забороненій соцмережі

Facebook Дем'ян Ганул

"Одеса – це Росія!" Українського вчителя звільнили за сепаратизм

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Одеса
Теги
конфлікт в школі новини Одеси
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ответили шароварники за Севастополь, ответят и за Одессу.
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Гусенцова Галина, гусеница рысь под лавку
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Васильков это американский город. В ж.пу украину.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Сперва пусть на госуровне это все объявят официально. А потом наказывают людей. Двуличная страна
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