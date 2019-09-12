"Одеса – це Росія!" Українського вчителя звільнили за сепаратизм

Учителя трудового навчання Граденицької школи (Одеська область) звільнили за те, що він у забороненій соціальній мережі висловлювався на підтримку Росії.

Про це на Facebook-сторінці повідомив громадський активіст Дем'ян Ганул. За його словами, педагог Микола Ласиця не зміг пояснити, для чого він це робив (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчитель у забороненій соціальній мережі постив дописи антиукраїнського характеру. Починаючи з ватажка "ДНР" Захарченка і закінчуючи тим, що Одеса – це Росія, у супроводі забороненої георгіївської стрічки. Вчителя звільнено зі школи, адже неприпустимо, щоб людина з такими поглядами працювала у сфері освіти", – додав Ганул.

На своє виправдання Ласиця зазначив на відео, яке оприлюднив активіст, що він підтримує Україну.

"Я нічому цьому поганому дітей не вчу", – наголосив учитель-сепаратист.

У коментарях користувачі мережі засудили вчителя. Вони вважають, що таких людям не місце в Україні.

Коментарі під постом

Коментарі під постом

Дописи вчителя у забороненій соцмережі Facebook Дем'ян Ганул

Дописи вчителя у забороненій соцмережі Facebook Дем'ян Ганул

Дописи вчителя у забороненій соцмережі Facebook Дем'ян Ганул

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чернігівській школі вчительку звільнили за зірваний урок.

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