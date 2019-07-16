Ображав і погрожував школярці: китайського вчителя покарали за булінг

Вчителю однієї зі шкіл провінції Шеньсі, що в Китаї, заборонили викладати через те, що він ображав ученицю, яка відставала в навчанні, і пригрозив з нею розправитися.

Педагог на прізвище Ван хотів вигнати дівчинку за погану успішність і навіть наказував не ходити до школи, пише Lenta.ru з посиланням на South China Morning Post.

"Поки був його урок, він мене ображав. Проклинав мене по шість-дев'ять разів за заняття. Так, я погано вчуся, але і він не може поводити себе так", – зазначила 13-річна потерпіла.

Батьки розмовляли з учителем, проте ситуація не змінилася. У результі дівчинка почала записувати висловлювання викладача.

"Я кину тебе на землю, вб'ю просто в класі, якщо ти повернешся в наступному семестрі", – заявив Ван в одному із записів.

Чоловік заперечував образи, але зізнався, що іноді використовував недоречні висловлювання. А деякі колеги виступили на захист вчителя.

Унаслідок розпочатого розслідування, 14 липня стало відомо, що Ван отримав догану і був позбавлений ліцензії на викладання. Крім того, дівчинці запропонували допомогу і можливість змінити клас чи школу.

Булінг today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчителів покарали за те, що змусили дітей білити стелі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!