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Ображав і погрожував школярці: китайського вчителя покарали за булінг

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Вчителю однієї зі шкіл провінції Шеньсі, що в Китаї, заборонили викладати через те, що він ображав ученицю, яка відставала в навчанні, і пригрозив з нею розправитися.

Педагог на прізвище Ван хотів вигнати дівчинку за погану успішність і навіть наказував не ходити до школи, пише Lenta.ru з посиланням на South China Morning Post.

"Поки був його урок, він мене ображав. Проклинав мене по шість-дев'ять разів за заняття. Так, я погано вчуся, але і він не може поводити себе так", – зазначила 13-річна потерпіла.

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Батьки розмовляли з учителем, проте ситуація не змінилася. У результі дівчинка почала записувати висловлювання викладача.

"Я кину тебе на землю, вб'ю просто в класі, якщо ти повернешся в наступному семестрі", – заявив Ван в одному із записів.

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Чоловік заперечував образи, але зізнався, що іноді використовував недоречні висловлювання. А деякі колеги виступили на захист вчителя.

Унаслідок розпочатого розслідування, 14 липня стало відомо, що Ван отримав догану і був позбавлений ліцензії на викладання. Крім того, дівчинці запропонували допомогу і можливість змінити клас чи школу.

Булінг

Булінг

today.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчителів покарали за те, що змусили дітей білити стелі.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Китай
Теги
конфлікт в школі школа булінг
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