Обов'язкові чотири тести ЗНО: для випускників українських шкіл готують нововведення

У 2021 році випускники шкіл складатимуть чотири обов’язкові державні підсумкові атестації: українську мову, математику, історію України або іноземну та четвертий предмет на вибір.

Про це розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. За його словами, тести з української мови та літератури на ЗНО будуть дворівневими, пише Укрінформ.

“З української мови дворівневість буде в першу чергу стосуватися випускників, які здобувають повну загальну середню освіту мовою, яка не відноситься до слов’янської групи і їм буде запропонований тест рівня стандарту. З математики будуть включені в тест завдання рівня стандарт і профільного рівня. Залежно від того, яке навантаження дитина мала в школі, тієї складності тест і буде запропонований у 2021 році”, – повідомив Бойко.

Зазначається, що протягом 2020-2021 року УЦОЯО розробить інструменти оцінювання дворівневих тестів.

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