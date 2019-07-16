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Обов'язкова англійська і підвищення зарплат: топ-10 важливих новин в освіті України

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Минулого тижня, з 8 по 14 липня, в Україні було ухвалено низку важливих рішень в галузі освіти і науки: підвищення зарплат для педагогів, світловідбивні жилети для школярів та інше.

Одна зі змін, яка набуде чинності з січня 2020 року – збільшення заробітної плати для всіх освітян від 20 до 70%. У законі "Про освіту" зазначено, що до 2023 року найменший посадовий оклад освітян має зрости до 4 прожиткових мінімумів, пише Освіторія.

Тарифні розряди скасували і ввели групи і підгрупи. Передбачено 3 основні категорії:

  • Категорія педпрацівники має 7 підгруп;

  • Категорія науково-педагогічні працівники – 5 підгруп;

  • Наукові працівники – 4 підгрупи.

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Наступне важливе рішення – вихователям дитсадків збільшили відпустку. Вже з 1 січня 2020 року вони відпочиватимуть 56 календарних днів, як і всі інші освітяни. Раніше відпустка складала 42 календарних дні. Таке збільшення тривалості відпочинку було давньою вимогою освітніх профспілок.

Також уряд визначив порядок, як відкрити інклюзивну групу у виші чи закладі профосвіти.

"Цього року на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в закладах профосвіти у держбюджеті вперше було передбачено 24,8 млн гривень. Для відкриття інклюзивної групи особі з особливими освітніми потребами або її батькам треба звернутися до закладу із відповідною заявою", – йдеться у повідомленні.

Реформа освіти

Реформа освіти

uiamp.org.ua

Уряд схвалив з доопрацюванням законопроєкт "Про професійну (професійно-технічну) освіту". У ньому закладено три ключові зміни – "перезавантаження" змісту, передача управління на місця та більше можливостей для співпраці з бізнесом.

Одне з важливих рішень – освітні програми українських вишів зможуть акредитувати авторитетні іноземні агентства. Студентам видаватимуть диплом державного зразка.

Стосовно галузі науки, українці зможуть об'єднуватися в державні ключові лабораторії, щоб шукати вирішення великих спільних проблем. Для досліджень ініціатори зможуть залучати кошти з різних джерел – від держави, бізнесу, міжнародних організацій тощо.

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У 2019 році держава вперше передбачила кошти для базового фінансування досліджень в університетах – на це виділили 100 млн гривень.

"Кошти з 1 вересня надаватимуть за результатами державної атестації, яка оцінюватиме окремі наукові напрямки університету. Враховуватимуть кадровий склад, кошти, витрачені вишем на обладнання, кількість статей та наукових видань у "Scopus" та/або "Web of Science" тощо", – йдеться у повідомленні.

Реформа освіти

Реформа освіти

Конкурент

Також Кабмін затвердив 54 науково-технічні розробки, що виконуватимуться у 2019-2020 роках за кошти держбюджету. Фінансуватимуться такі напрями, як енергетика та енергоефективність, ІКТ, науки про життя, нові речовини й матеріали, раціональне природокористування.

Наступна зміна – уряд схвалив Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 року. Документ передбачає розбудову інноваційної інфраструктури, надання нових механізмів перетворення креативних ідей на продукти і послуги тощо.

З 1 вересня в Україні вводять правило для дітей 1-4-х класів носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети. Таке рішення ухвалене задля того, щоб бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху. Зразок спеціального одягу вже підготували.

Світловідбивні жилети

Світловідбивні жилети

Varta1

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі найпопулярніші виші України у рамках вступної кампанії-2019.

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Тема
Реформа освіти
Місце
Україна
Теги
Міносвіти освіта закон про освіту
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