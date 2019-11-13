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Обманули! Житомирський університет залишився без приміщення

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Житомирському вищому навчальному закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" не продовжили договір оренди приміщення, через що понад 300 студентів можуть не завершити навчання.

Будівля перебуває у власності школи №33. Проте університет орендує її з 2004 року. Тепер приміщення хочуть використовувати для надання освітніх послуг дітям Житомирської ОТГ, пише OBOZREVATEL з посиланням на Житомир.info.

"Повідомляємо про наміри не продовжувати надалі договір оренди нерухомого майна на нежитлові приміщення", – йдеться у листі виконавчого комітету Житомирської міської ради, який надіслали університету "Україна".

Лист, який надіслав виконком

Лист, який надіслав виконком

Житомир.info

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Представники університету таким рішенням обурені і кажуть, що виконали всі вимоги, щоб продовжити договір оренди. А місцеві чиновники навіть не аргументували своє рішення.

"12 вересня ми отримали лист від КП "Регулювання орендних відносин" Житомирської міськради, в якому зазначено, що в грудні 2019 року закінчується термін оренди. За два місяці до закінчення строку ми маємо подати заяву, щоб укласти новий договір. 11 жовтня 2019 року ми подали заявку з проханням продовжити оренду. Потім вони висунули вимоги, які ми виконали в повній мірі. І ми отримали лист, що договір оренди нам не продовжили", – розповіла старший викладач університету Анна Артеменко.

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Представники університету мають наміри продовжувати орендувати приміщення й готують звернення в різні організації.

"Ми зараз просимо допомоги у громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. У нас ще навчаються студенти-учасники бойових дій. Звертаємось в різні організації, будемо писати петицію", – додала Артеменко.

Університет "Україна"

Університет "Україна"

vmurol.zt.ua

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Житомир
Теги
освіта скандал в вузі
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