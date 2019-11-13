Обманули! Житомирський університет залишився без приміщення

Житомирському вищому навчальному закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" не продовжили договір оренди приміщення, через що понад 300 студентів можуть не завершити навчання.

Будівля перебуває у власності школи №33. Проте університет орендує її з 2004 року. Тепер приміщення хочуть використовувати для надання освітніх послуг дітям Житомирської ОТГ, пише OBOZREVATEL з посиланням на Житомир.info.

"Повідомляємо про наміри не продовжувати надалі договір оренди нерухомого майна на нежитлові приміщення", – йдеться у листі виконавчого комітету Житомирської міської ради, який надіслали університету "Україна".

Лист, який надіслав виконком Житомир.info

Представники університету таким рішенням обурені і кажуть, що виконали всі вимоги, щоб продовжити договір оренди. А місцеві чиновники навіть не аргументували своє рішення.

"12 вересня ми отримали лист від КП "Регулювання орендних відносин" Житомирської міськради, в якому зазначено, що в грудні 2019 року закінчується термін оренди. За два місяці до закінчення строку ми маємо подати заяву, щоб укласти новий договір. 11 жовтня 2019 року ми подали заявку з проханням продовжити оренду. Потім вони висунули вимоги, які ми виконали в повній мірі. І ми отримали лист, що договір оренди нам не продовжили", – розповіла старший викладач університету Анна Артеменко.

Представники університету мають наміри продовжувати орендувати приміщення й готують звернення в різні організації.

"Ми зараз просимо допомоги у громадських організацій, з якими ми співпрацюємо. У нас ще навчаються студенти-учасники бойових дій. Звертаємось в різні організації, будемо писати петицію", – додала Артеменко.

Університет "Україна" vmurol.zt.ua

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