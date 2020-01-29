Обіцяв шоколадку й сік: у Києві намагалися викрасти дитину зі школи

У житловому масиві Русанівка міста Києва невідомий намагався викрасти учня першого класу з території школи №330.

Як розповіла мати дочки, яку намагалися викрасти, у Facebook-групі "NEW Русанівка", інцидент трапився 24 січня, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Невідомий хлопець запропонував першокласникам, які гуляли у дворі школи, піти з ним і пообіцяв купити шоколадку й сік.

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"Діти сказали, що вони знають, що так викрадають дітей, і вони нікуди не підуть. Я запропонувала дитину наступного разу підійти до вчительки і все розповісти. Адже може хтось з інших дітей погодитися і вийти зі школи", – написала жителька Києва.

У мережі порадили батькам проговорити такі ситуації з дітьми, щоб вони не стали жертвами зловмисників. Їм потрібно пояснити, що з незнайомими людьми розмовляти не можна.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині колишній зек намагався викрасти дівчинку зі школи.

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