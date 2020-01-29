Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Обіцяв шоколадку й сік: у Києві намагалися викрасти дитину зі школи

1.2т
Читати матеріал російською

У житловому масиві Русанівка міста Києва невідомий намагався викрасти учня першого класу з території школи №330.

Як розповіла мати дочки, яку намагалися викрасти, у Facebook-групі "NEW Русанівка", інцидент трапився 24 січня, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Невідомий хлопець запропонував першокласникам, які гуляли у дворі школи, піти з ним і пообіцяв купити шоколадку й сік.

Новини
У дитячому садку Дніпра невідома намагалася викрасти дитину

"Діти сказали, що вони знають, що так викрадають дітей, і вони нікуди не підуть. Я запропонувала дитину наступного разу підійти до вчительки і все розповісти. Адже може хтось з інших дітей погодитися і вийти зі школи", – написала жителька Києва.

У мережі порадили батькам проговорити такі ситуації з дітьми, щоб вони не стали жертвами зловмисників. Їм потрібно пояснити, що з незнайомими людьми розмовляти не можна.

Обіцяв шоколадку й сік: у Києві намагалися викрасти дитину зі школи

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Львівщині колишній зек намагався викрасти дівчинку зі школи.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Інциденти в школах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Інциденти в школах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Русанiвка конфлікт в школі викрадення дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы