Оберіть вірус: українських школярів почали навчати за грою Plague Inc.

У підручнику "Біологія та екологія" для учнів 11-х класів знайшли практичну роботу, в якій згадується комп'ютерна гра Plague Inc., основним завданням якої є знищення життя на Землі.
На це звернув увагу користувач Twitter @tonyfoals і виклав завдання у мережу. Автором підручника, який видали в 2019 році, є Костянтин Задорожний, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Карта з комп'ютерної гри Plague Inc.
Shazoo
Гра являє собою симулятор захворювання, заснований на досить складній і реалістичній моделі поширення епідемії. Гравець контролює хворобу, що заразила "Нульового пацієнта". Він повинен заразити і вбити всіх людей, адаптуючись до різних умов.
Автор підручника запропонував одинадцятикласникам змоделювати поширення глобальної інфекції, зберегти результати і сформулювати висновки.
Практичне завдання в підручнику "Біологія та екологія" для учнів 11-х класів
Twitter @tonyfoals
Пані Віка вчить студентів pic.twitter.com/TgB4uWuhYT— Nℹ️ck⭕️layovℹ️ch 🇺🇦 (@tonyfoals) February 13, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в українському підручнику з географії знайшли карту драконів, а в підручнику зі всесвітньої історії – мем Сумний Кіану Рівз.
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