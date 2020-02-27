Няня випадково підстрелила дитину, роблячи селфі з пістолетом

У Х’юстоні в штаті Техас (США) 19-річна Кейтлін Сміт вирішила зробили селфі з пістолетом у руках і випадково вистрілила в живіт 10-річному племіннику.

Вогнепальну зброю дівчина знайшла в квартирі, де мешкають батьки з потерпілим хлопчиком. В цей час вона повинна була доглядати за дитиною, повідомив шериф округу Гарріс Ед Гонсалес у Twitter.

Коли дівчина робила фото зі зброєю, то випадково натиснула на курок і пролунав постріл. За словами Кейтлін Сміт, вона не знала, що пістолет заряджений. Її заарештували за нанесення тілесних ушкоджень, пов’язаних з серйозними травмами.

У США дівчина вистрілила в дитину, коли робила селфі з пістолетом NEWSONLINE

У результаті дитину госпіталізували в критичному стані. За інформацією місцевої поліції, після операції стан хлопчика стабілізувався.

Update: the 10-yr-old child is listed in serious condition but is expected to make a full recovery. The child’s aunt, Caitlyn Smith (w/f 19 yrs), has been arrested & charged with Injury to a Child-serious bodily injury. (2nd degree felony). Great work by our Child Abuse Unit and https://t.co/ik5tSVKoRy — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) February 27, 2020

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