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Няня випадково підстрелила дитину, роблячи селфі з пістолетом

2.4т
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У Х’юстоні в штаті Техас (США) 19-річна Кейтлін Сміт вирішила зробили селфі з пістолетом у руках і випадково вистрілила в живіт 10-річному племіннику.

Вогнепальну зброю дівчина знайшла в квартирі, де мешкають батьки з потерпілим хлопчиком. В цей час вона повинна була доглядати за дитиною, повідомив шериф округу Гарріс Ед Гонсалес у Twitter.

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Коли дівчина робила фото зі зброєю, то випадково натиснула на курок і пролунав постріл. За словами Кейтлін Сміт, вона не знала, що пістолет заряджений. Її заарештували за нанесення тілесних ушкоджень, пов’язаних з серйозними травмами.

У США дівчина вистрілила в дитину, коли робила селфі з пістолетом

У США дівчина вистрілила в дитину, коли робила селфі з пістолетом

NEWSONLINE

У результаті дитину госпіталізували в критичному стані. За інформацією місцевої поліції, після операції стан хлопчика стабілізувався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянка протягла дитину в сльозах по тротуару за "повідець".

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Місце
США Х'юстон
Теги
селфі постраждала дитина пістолет
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