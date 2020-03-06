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Новосад звинуватила Шмигаля у своїй відставці

2.8т
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Тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Ганна Новосад назвала причину, через яку відмовилася від посади у новому Кабміні Дениса Шмигаля.

В ефірі радіо "Новое время" чиновниця заявила, що у новоспеченого глави уряду не знайшлося часу для спілкування і відповідей на ключові питання про подальшу роботу Міносвіти.

"Очевидно, у нової команди не вистачило часу або чогось іншого, щоб провести нормально переговори з кандидатами на гуманітарний блок", – сказала Новосад, додавши, що перед відставкою вона спілкувалася тільки з президентом Володимиром Зеленським.

За словами ексміністерки, перед тим, як ухвалити рішення, чи йти в команду Шмигаля, їй потрібно було знати відповіді на кілька принципових питань.

"Перше – якщо мені шукають заміну, будь ласка, скажіть, які до мене ключові претензії, які були проблеми в моїй роботі? Друге – перед тим, як погоджуватися на роботу в новій команді, треба розуміти пріоритети, треба розуміти, чи буде новий керівник і взагалі склад нової команди підтримувати мій план дій, зокрема, ті напрацювання і дуже часто непопулярні зміни в освіті, які ми почали, тому що це потребуватиме певного ступеня політичного захисту", – сказала Новосад.

Ганна Новосад

Ганна Новосад

"Радіо Трек"

"Третє – реформа освіти, науки. Зміни в цих сферах неможливо здійснити без фінансів. Без розуміння позицій складно підписуватися на роботу в новій команді, тому що я не знаю, чи вдасться виконати те, що ми пообіцяли, зокрема, те, що обіцялося в програмі президента – підвищити заробітну плату вчителям", – додала вона.

Колишня міністерка також наголосила, що не чекала цих відповідей від президента, оскільки компетентний в цих питаннях повинен бути саме прем'єр-міністр.

"З паном Денисом розмови не було, тому, власне, мене немає в цьому уряді. У майбутнього прем'єра, можливо, були більш важливі справи, ніж знайти міністра освіти", – підсумувала Новосад.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • міністерка освіти Ганна Новосад відмовилася працювати у складі нового уряду і заявила про бажання залишити посаду.

  • Новосад зазначила, що Міносвіти протягом останніх шести місяців відпрацювало максимально можливо в ситуації, що склалася.

  • Наступницею Новосад може стати народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. Зараз вона є головою підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Денис Шмигаль Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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