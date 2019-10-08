"Реформа буде під загрозою": Новосад заявила про проблеми в дошкільній освіті

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що реформа дошкільної освіти опиниться під загрозою, якщо дітей із особливими освітніми потребами навчатимуть непідготовлені педагоги.

Як повідомила очільниця Міносвіти, уряд має більш прискіпливо підійти до планування реформи освіти в подальшому, пише пресслужба відомства.

"Якщо ми хочемо інклюзії в школах, вона має бути і в садках. Однак і вчителі, і простір мають бути до цього готовими. Це велике завдання – як для місцевих органів, так і для держави, яка планує політику у сфері освіти", – наголосила Новосад.

Також зазначається, що в Україні не вистачає фахівців-дефектологів, асистентів.

"Окрема тема – якісна підготовка вчителів та визначення, з якими нозологіями в загальноосвітніх школах ми готові працювати, а з якими ще ні. Має існувати чіткий та докладно пропрацьований план. Ми маємо йти шляхом, де інклюзія дає більші освітні шанси", – додала міністерка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розгнівала українців ідеєю закриття шкіл.

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