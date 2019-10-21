Новосад розповіла про погані школи

Українські школи, де навчається менше 100 дітей, дають погану якість освіти.

Про це повідомила міністр освіти і науки Анни Новосад на зустрічі з головою Дніпропетровської ОДА Олександром Бондаренко, передає прес-служба МОН.

Автор фото – прес-служба Міністерства освіти і науки України mon.gov.ua

На даний момент в Україні понад 800 опорних шкіл.

За словами міністра, цієї кількості не вистачає на кожну об'єднану територіальну громаду. Новосад оголосила про мету збільшити кількість даних шкіл орієнтовно вдвічі.

"Сьогодні ми бачимо, що школи, де навчається менше 100 дітей, дають об'єктивно погану якість освіти. Наша мета - щоб у кожної ОТГ була своя опорна школа, куди підвозилися б діти, де були б окремо створені лабораторії, утеплення", - заявила міністр.

У свою чергу Бондаренко зазначив, що незабаром планується комплексний розвиток опорних шкіл, в які буде включатися ремонт, нове обладнання, а також розвиток інфраструктури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як допомогти дитині розвинути впевненість в собі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!