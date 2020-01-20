Новосад визнала провал ідеї з сексуальною освітою в школах: названа причина

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що у відомстві не знають, як правильно запровадити сексуальну освіту в школах України.

Як розповіла очільниця МОН в інтерв'ю агенству "Інтерфакс-Україна", вона не знає, колиукраїнська школа стане ґендерно нейтральним середовищем, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Зараз у мене немає готової відповіді, як зробити так, щоб з цього не вийшла ідея, яку дискредитують. Мені здається, що українське суспільство на загал ще не прийшло до визнання прав ЛГБТ. А просто взяти щось, що в моєму світі є нормальним, і принести в школу, мені здається, що це буде сприйнято з величезним опором і результату так не досягнеш", – повідомила Новосад.

На її думку, українська освіта перестане уникати питання ЛГБТ та гендерної ідентичності тоді, коли його перестане уникати суспільство.

Новосад визнала провал ідеї з сексуальною освітою в школах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше україно-білоруський кліп про булінг ЛГБТ-школярів зворушив весь світ.

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