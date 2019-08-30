Новосад розповіла про перші плани на посаді міністра освіти України

Нова очільниця Міністерства освіти і науки Ганна Новосад планує упродовж перших двох тижнів на посаді міністра займатися підготовкою законопроекту про середню освіту та сформувати команду.

Новий склад Кабінету міністрів України Верховна Рада затвердила на засіданні 29 серпня. Як написала Новосад на Facebook-сторінці, вона не очікувала такого призначення.

"Йдучи з МОН у парламент, я чесно кажучи, не думала, що так швидко повернуся назад. Вдячна парламенту, президенту та прем’єру за аванс довіри. Це саме аванс. Висновки лише за діями та результатами", – зазначила нова міністерка.

За її словами, найнагальнішими завданнями перших двох тижнів, окрім формування команди, є робота зі складним проектом Держбюджету на 2020 рік та підготовка проекту Закону України "Про повну загальну середню освіту".

"Нова українська школа продовжить бути пріоритетом і цього уряду. Я особисто налаштована на тісну співпрацю з усіма агентами змін, які впродовж останніх двох років робили зміни в школі можливими. Радію, що вже сьогодні зможу зустрітися із Лілією Гриневич та цивілізовано перейняти справи", – додала Новосад.

Ганна Новосад Політрада

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано досьє нового міністра освіти України Ганни Новосад.

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