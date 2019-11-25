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Новосад повідомила про введення нового предмету в українських школах

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Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що школярів з 2022 року вчитимуть медіаграмотності.

Як повідомила очільниця МОН, Держстандарт поки доопрацьовують і планують презентувати його громадськості десь у березні 2020 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "112 Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо", –зазначила Новосад.

За її словами, у 2022 році учні НУШ підуть в 5-ий клас, який буде навчатися за новим стандартом. Тоді школярі і почнуть вивчати медіаграмотність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа діти Міністерство освіти України
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Дуpaкoв учить - только портить. Можно ничего в программу не добавлять, у вас и так великолепное поголовье идиoтoв подрастает.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Я так понимаю, шо на этих уроках детям будут вбивать в головы на уровне подсознания список "расово правильных" сайтов, изданий, тв-каналов, журнашлюх и т.д. И патологическую ненависть к (список прилагается). Классическое зомбирование, на выходе будет поколение злобных манкуртов.
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Yrich Den
Yrich Den
А как же предмет, как селянкам и селюкам обслуживать "окупантов" и панов и панок. И уроки как отдаваться хозяевам похрюкивая в тряпочку...
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