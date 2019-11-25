Новосад повідомила про введення нового предмету в українських школах

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що школярів з 2022 року вчитимуть медіаграмотності.
Як повідомила очільниця МОН, Держстандарт поки доопрацьовують і планують презентувати його громадськості десь у березні 2020 року, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "112 Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою має володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо", –зазначила Новосад.
За її словами, у 2022 році учні НУШ підуть в 5-ий клас, який буде навчатися за новим стандартом. Тоді школярі і почнуть вивчати медіаграмотність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували ввести ще один предмет на ЗНО.
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