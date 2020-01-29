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Новосад підловили на подвійних стандартах через "рідну" російську мову

2.6т
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Український письменник Андрій Кокотюха заявив, що міністерка освіти Ганна Новосад рішенням про частковий перехід шкіл на викладання українською розділила дві мови: рідну й державну.

Як розповів автор виданню "Експрес", очільниця МОН пояснила, що рідна мова і література викладатиметься російською. Початкова школа також залишається рідною мовою. Проте згодом вона заявила, що важливо підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою. Таким чином Новосад суперечить сама собі.

На думку Кокотюхи, окремі уроки російської мови як рідної нагадуватимуть радянські практики.

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"Мовну дискримінацію в Україні вигадали й просувають передусім російські пропагандисти та проросійськи налаштовані співгромадяни. На мову в побуті ніхто не зазіхає. Але ж ідеться про школу як, власне, державну установу, де навчання цілком логічно перевести на українську як державну", – наголосив письменник.

За його словами, Новосад вважає рідною мовою для більшості українців російську. Тож у тому, що початкові класи навчатимуть російською, а з п'ятого класу діти все одно переходитимуть на українську, є прихований смисл. Ймовірно, російську мову та літературу як предмети у школах залишать, викладатимуть мовою оригіналу, яку Новосад називає "рідною".

"Логіка процесу вимагає ухвалити лише два рішення. Перше – з 1 вересня 2020 року навчання в середній школі переводиться на українську як державну у 100% середніх шкіл. Друге, дещо складніше – визначитися нарешті зі статусом російської в Україні", – додав Кокотюха.

Новосад підловили на подвійних стандартах

Новосад підловили на подвійних стандартах

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Новосад розповідала, як вчителів російськомовних шкіл навчатимуть української.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа українська мова російська мова
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Комментарии на сайте не модерированы
Пети Moщи
Пети Moщи
Украинцы вам самим не стремно подчиняться галичанам?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фaшисты мовные
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
либеральная мразь.
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