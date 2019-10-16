Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Новосад отримала ще одну посаду в Кабміні

289 Читати матеріал російською

Міністерка освіти Ганна Новосад очолила Адміністративний комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Відповідне розпорядження прийнято під час засідання Кабінету міністрів, пише пресслужба Міносвіти.

Новини
Міносвіти перевірить заклади профтехосвіти: Новосад розкрила деталі

"Нацрада складається з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, кожен з яких має однакову кількість членів. До Наукового входять провідні українські вчені, він оновлюється що два роки. Адмінкомітет формується з представників ЦОВВів та профільних установ, а також регіональних держадміністрацій, на території яких є значний науковий потенціал. Оскільки склад уряду та інших органів влади було оновлено, то ми мали оновити й склад Адмінкомітету", – пояснила Новосад.

За її словами, перше засідання Нацради під головуванням нинішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука планується на початок листопада.

Ганна Новосад

Ганна Новосад

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки отримала Новосад за перший місяць на посаді міністра.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы