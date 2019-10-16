Новосад отримала ще одну посаду в Кабміні

Міністерка освіти Ганна Новосад очолила Адміністративний комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Відповідне розпорядження прийнято під час засідання Кабінету міністрів, пише пресслужба Міносвіти.

"Нацрада складається з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, кожен з яких має однакову кількість членів. До Наукового входять провідні українські вчені, він оновлюється що два роки. Адмінкомітет формується з представників ЦОВВів та профільних установ, а також регіональних держадміністрацій, на території яких є значний науковий потенціал. Оскільки склад уряду та інших органів влади було оновлено, то ми мали оновити й склад Адмінкомітету", – пояснила Новосад.

За її словами, перше засідання Нацради під головуванням нинішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука планується на початок листопада.

Ганна Новосад BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки отримала Новосад за перший місяць на посаді міністра.

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