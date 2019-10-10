Новосад отримала першу зарплату в Міносвіти: названа сума

Міністр освіти і науки Ганна Новосад за перший місяць роботи у вересні отримала зарплату в понад 30,8 тисяч грн.

Як повідомили в управлінні бухгалтерського обліку та звітності Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит, середній розмір зарплати у відомстві за вересень склав 26 854 грн, пише УНН.

"Міністру освіти і науки України Новосад Г.І. у вересні 2019 року нараховано: посадовий оклад – 16000,00 грн, надбавку за вислугу років – 2400,00 грн, надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 2285,71 грн, надбавку за інтенсивність праці – 16000,00 грн, індексацію заробітної плати за вересень 2019 року – 726,53 грн. Перерахунок заробітної плати за серпень 2019 року – 876,19 грн", – йдеться у відповіді.

Зазначається, що з вищезазначених виплат проведено утримання податків та зборів у сумі 7466,25 грн.

Ганна Новосад НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад заявила про проблеми в дошкільній освіті.

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