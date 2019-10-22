Новосад назвала умови своєї відставки

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що готова піти з посади, якщо весь уряд або тільки прем’єр-міністр Олексій Гончарук піде у відставку.

Про це очільниця МОН розповіла в інтерв'ю УНІАН. За її словами, умов для відставки є багато.

"Я думаю, що це також моменти, коли я буду розуміти, що не можу виконати те, що пообіцяла, мені це не вдається. Якщо я ніяк не можу це змінити, то повинен настати момент оцінки спроможності і потрібно буде обирати: залишаєшся ти чи йдеш", – наголосила міністерка.

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Новосад також зазначила, що не зможе піти на порушення власних принципів. Але за майже два місяці роботи на посаді міністерки такі випадки не траплялися.

"Якщо буде певний тиск ззовні щодо неправомірних, корупційних дій, то однозначно це "ні!". Якщо я не зможу цьому протистояти, то, звичайно, це питання "чому я у цій команді?" – додала очільниця Міносвіти.

Ганна Новосад pedpresa.ua

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад пообіцяла збільшити зарплату вчителям у 2020 році.

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