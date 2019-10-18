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Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників

1.7т Читати матеріал російською

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що 20% українських студентів першого курсу вважають, що вони помилилися з вибором майбутньої спеціальності.

Відповідне дослідження провело Міністерство освіти та науки. За словами міністерки, щоб запобігти невтішній статистиці, необхідно провести реформу старшої профільної школи, пише Радіо НВ.

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"Впровадження старшої профільної школи 10-12 класу – це надзвичайно важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв. За нашими підрахунками, потрібно понад 1500 таких нових навчальних закладів", – додала Новосад.

Реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії і навчальних предметів школярами.

Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників

Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад запропонувала закрити школи і підняти зарплати вчителям.

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Тема
Освіта в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
освіта Міністерство освіти України
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
какие проблемы, пусть оформляют перевод обучения на другую специальность.
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