Новосад назвала головне розчарування студентів-першокурсників

Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що 20% українських студентів першого курсу вважають, що вони помилилися з вибором майбутньої спеціальності.

Відповідне дослідження провело Міністерство освіти та науки. За словами міністерки, щоб запобігти невтішній статистиці, необхідно провести реформу старшої профільної школи, пише Радіо НВ.

"Впровадження старшої профільної школи 10-12 класу – це надзвичайно важлива частина Нової української школи. Для цього нам необхідно створити мережу так званих академічних ліцеїв. За нашими підрахунками, потрібно понад 1500 таких нових навчальних закладів", – додала Новосад.

Реформа передбачає можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії і навчальних предметів школярами.

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