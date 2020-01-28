Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що в 2020 році в Україні створять єдину систему професійних коледжів і держава буде інвестувати в їх модернізацію.

Як розповіла очільниця Міносвіти в інтерв'ю радіо НВ, для реформи професійної освіти в Держбюджеті на 2020 рік заклали 259 млн грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Ми хочемо зробити у 2020 році дві речі: створити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозумілою вступникам, учням і роботодавцям. І друге – уряд буде інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів", – розповіла Новосад.

За її словами, фінансування на модернізацію коледжів збільшили понад в 5 разів – у 2019 році на професійну освіту було виділено 50 млн грн.

"Хочемо рухатися спільно з областями і роботодавцями у модернізації тих закладів, які потрібні на ринку. Однією з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, це залучення коштів від третіх сторін", – додала міністерка.

Новосад анонсувала важливі зміни для коледжів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Луганщині студентам коледжу видали фальшиві дипломи.

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