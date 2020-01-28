Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Новосад анонсувала важливі зміни для коледжів

732
Читати матеріал російською

Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що в 2020 році в Україні створять єдину систему професійних коледжів і держава буде інвестувати в їх модернізацію.

Як розповіла очільниця Міносвіти в інтерв'ю радіо НВ, для реформи професійної освіти в Держбюджеті на 2020 рік заклали 259 млн грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Ми хочемо зробити у 2020 році дві речі: створити єдину систему професійних коледжів, яка буде зрозумілою вступникам, учням і роботодавцям. І друге – уряд буде інвестувати системно в модернізацію цих професійних коледжів", – розповіла Новосад.

Новини
В Україні анонсували масове закриття вишів: Новосад пояснила ідею

За її словами, фінансування на модернізацію коледжів збільшили понад в 5 разів – у 2019 році на професійну освіту було виділено 50 млн грн.

"Хочемо рухатися спільно з областями і роботодавцями у модернізації тих закладів, які потрібні на ринку. Однією з умов, які ми ставимо областям для отримання цих грошей, це залучення коштів від третіх сторін", – додала міністерка.

Новосад анонсувала важливі зміни для коледжів

Новосад анонсувала важливі зміни для коледжів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Луганщині студентам коледжу видали фальшиві дипломи.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
11
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы