Новий Закон про загальну середню освіту: чим він допоможе молодим вчителям?

Нарешті в українській освіті на законодавчому рівні може бути закріплена система менторства для молодих викладачів, які тільки починають свою кар'єру в школі.

За повідомленням Міністерства освіти і науки України, сьогодні, 30 травня, Верховна Рада розгляне законопроект "Про повну загальну середню освіту", що містить чимало революційних новацій, серед яких найбільш очікуваними є:

поява механізму затвердження індивідуального навчального плану для учнів;

створення в усіх школах ресурсних кімнат для дітей з особливими потребами;

можливість автономії для вчителів у створенні власних освітніх програм, виборі місця проходження підвищення кваліфікації (за бюджетні кошти);

уточнення процедури конкурсу на посаду директора школи;

забезпечення можливості для дітей національних меншин опанувати державну і рідною мовою;

підтримка молодих вчителів.

Саме останній пункт забезпечить всебічну підтримку молодих педагогів, зокрема він гарантує допомогу наставника, або ментора, що допомагатиме їм адаптуватися в шкільному середовищі.

Ментором молодого вчителя може стати будь-який більш досвідчений педагог, готовий підтримувати і консультувати молодого колегу на початку його або її педагогічного шляху. За це наставник буде отримувати + 20% відсотків до своєї зарплати.

Ця новація для освітнього середовища також допоможе забезпечити передачу педагогічского оптита і знизити напруженість між учителями різних поколінь. А в результаті у виграші залишаться всі учасники освітнього процеса - вчителі, діти та їхні батьки.

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