"Новий український вчитель": у Раді помітили "промах" у реформі освіти

В Україні склалася кризова ситуація з педагогічною освітою. Найчастіше до педвишів вступають абітурієнти, які набрали мінімальні бали на зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО).

Про цю проблему розповіла народна депутатка України від партії "Голос", членкиня парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун в ефірі ObozTV.

"На жаль, у нас криза педагогічної університетської освіти. На вчителя фізики в педуніверситет можна вступити з результатом ЗНО з фізики 102 бали! Останні років 10 в педуніверситети в основному йшли ті, хто більше нікуди не міг вступити", – наголосила вона.

При цьому Совсун розвіяла міф про те, що професіоналізм якось пов'язаний з віком вчителя.

"Я знаю прекрасних молодих педагогів і прекрасних педагогів більш досвідчених. І в тих же вікових групах є педагоги, яких я би ніколи не допустила до своєї дитини. Тому тут критерій не віку, а скоріше відкритості та готовності до змін", – уточнила політикиня.

Тому, за її словами, зараз вкрай необхідно вкладати кошти і ресурси в підготовку кваліфікованих вчителів.

"На моє глибоке переконання, нова українська школа не може відбутися без нового українського вчителя", – зазначила нардепка.

"На жаль, у нас останні два роки реформи сфокусувалися на закупівлі нових меблів, на поліпшенні інфраструктури... Так, це дуже важливі речі, які потрібно робити. Але найбільш вагомий фактор, який впливає на результат навчання наших дітей – це кваліфікація вчителів. Туди потрібно інвестувати великі кошти", – констатувала Совсун.

"Нова українська школа не може відбутися без нового українського вчителя", – Совсун study.com

Як раніше писала Моя Школа OBOZREVATEL, в нещодавно ухваленому законі України "Про загальну середню освіту" йдеться про те, що вчителю не обов'язково мати педагогічну освіту, щоб працювати у школі.

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