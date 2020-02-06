Новий правопис і обов'язкова математика: стали відомі деталі нововведень на ЗНО-2020

У тестах з української мови та літератури на ЗНО-2020 не перевірятимуть норми нового українського правопису, а математика для випусників шкіл стане обов'язковою з 2021 року.

Нагадаємо, реєстрація почалась 3 лютого і триватиме до 24 березня 2020 року. Основну сесію ЗНО проведуть з 21 травня до 15 червня. Особливих змін на тестуванні в 2020 році для учнів 11-х класів і профтехів не передбачається, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Слід зазначити, що нову редакцію Українського правопису впровадять не раніше 2025 року. Проте не буде помилкою, якщо під час виконання творчого завдання з української мови учасник тестування використовуватиме новий правопис.

А з 2021 року обов'язкове ЗНО з математики буде поділене на два рівні. Перший – для тих, хто вступає на фізико-математичні спеціальності. А другий – для тих, хто вступає на спеціальності, де математика не важлива для вступу. Тобто вони складатимуть математику на базовому рівні.

Як і минулих років, учні 11-х класів і випускники профтехів обов'язково мають здавати три предмети: українську мову і літературу, математику або історію України (період ХХ – початок ХХІ століття) і ще один предмет на вибір. Випускників минулих років, які будуть писати тести в 2020 році, це не стосується.

Стали відомі деталі нововведень на ЗНО-2020 Твоє Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні ЗНО з математики назвали проявом комунізму.

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