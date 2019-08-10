1 вересня близько! Як зібрати дитину до школи і не розоритися

З наближенням 1 вересня у батьків з'являється новий головний біль – підготувати дітей до школи, купивши всю необхідну канцелярію, одяг та інші атрибути.

Особливо панікують батьки першокласників, адже стикаються з такою проблемою вперше і часом отримують шок від кількості потрібних речей і суми, яка потрібна щоб зібрати своє чадо.

Тому OBOZREVATEL вирішив розповісти, скільки їм коштуватиме купівля необхідного шкільного приладдя та як можна заощадити.

Почніть зі списку

Щоб не розгубитися в розмаїтті пропонованих виробниками шкільних товарів, рекомендується відразу скласти список найнеобхідніших із них. В такому разі ви точно не забудете купити щось важливе і вбережете себе від ризику накупити купу непотрібних речей.

Ми склали приблизний список того, що точно знадобиться вашій дитині у школі:

Шкільна форма для хлопчика – штани, піджак (або жилет), сорочка і вишиванка (остання може вимагатися у школах, але це швидше не обов'язковий предмет одягу);

Шкільна форма для дівчинки – сукня/сарафан, спідниця, жакет, блуза і жилет;

Канцелярське приладдя – ручки, олівці, ластик, лінійка, пенал, матеріали для творчості (пластилін, фарби, кольоровий папір, альбом для малювання, клей тощо);

Спортивна форма для занять фізкультурою – спортивний костюм, спортивне взуття, футболки, шорти;

Рюкзак.

Звісно, це мінімальні ціни, які можна знайти по Україні. Вартість товарів переважно залежить від бренду і якості, тому кінцева сума може відрізнятися удвічі і більше. Але в будь-якому разі діапазон цін досить великий.

До речі, в цьому році можна суттєво заощадити на шкільній формі, бо вона скасована указом президента Володимира Зеленського ще на початку літа. Але багато шкіл все ж залишають за собою право прописувати певний дрескод для дітей, який частіше за все передбачає світлий верх і темний низ.

Де купити

Тут варіантів досить багато, але найпопулярнішими є шкільні ярмарки і великі інтернет-магазини. Саме на таких майданчиках ви можете придбати всі необхідні товари в одному місці, не роз'їжджаючи по всьому місту в пошуках тієї чи іншої речі.

Ярмарки часто стартують від початку серпня і закінчуються до середини вересня, придбати все необхідне приладдя пропонують майже всі великі торгові центри і речові ринки. Тому просто обирайте найближчі до вашого будинку і сміливо йдіть із дитиною на шопінг.

Поки проведення шкільного ярмарку підтвердили у наступних ТРЦ:

"Даринок" (ст. м. "Лісова")

"Dream Town 2" (ст. м. Мінська)

"Променада-Центр" (ст. м. "Лук'янівська")

"Проспект" (ст. м. "Чернігівська")

Мережа ТЦ "Епіцентр"

Найчастіше ярмарки також розміщуються у ТЦ "Алладін", "Гулівер", "Ocean Plaza", тому слідкуйте за інформацією на сайтах торговельних центрів, які розташовані ближче до вашого будинку.

Шкільний ярмарок "Status quo"

Ще одна відома київська ярмарок просто неба традиційно проводитиметься на вулиці Хрещатик 17-18 серпня. Проект проводиться за допомогою КМДА і є соціальним, а це означає, що там не буде захмарних цін.

Останнім часом все більше батьків надають перевагу покупкам онлайн, коли не треба виходити з дому, відвідувати різноманітні стенди і штовхатися серед людей. У наш час у великих інтернет-магазинах можна знайти товари на будь-який смак. Деякі з них теж проводять інтернет-ярмарки з досить значними знижками на товари для школярів.

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Єдина проблема полягає в тому, що підібрати за розміром одяг або взуття для вашої дитини буде трохи складніше, ніж у ТРЦ або ринках. Втім, якщо ви правильно знімете мірки і порівняйте їх із таблицями онлайн-магазинів, все має бути точно. У будь-якому разі ви гарантовано зможете повернути товар протягом 14 днів. І краще, якщо це буде перевірений вами раніше інтернет-магазин.

Звісно, ніхто не скасовує окремих брендових магазинів або речових ринків, але в такому разі запасіться терпінням, адже доведеться відвідати різні торгові точки, які часто можуть бути розташовані далеко одна від одної.

Як заощадити

Бувалі батьки радять купувати все необхідне до школи не в сезон, бо чим ближче 1 вересня, тим вище ціни через попит. Насправді ціни у серпні, в порівнянні з травнем, можуть додати від 15 до 50% до вартості.

Діти у школі Shutterstock.com

Але оскільки сезон уже розпочався, радимо батькам школярів купити тільки все найнеобхідніше по мінімуму, адже вже у вересні продавці будуть пропонувати нерозпроданий товар із хорошими знижками.

У будь-якому разі стежте за знижками і під час пікового сезону, про них завжди можна дізнатися з інтернету.

Ще один варіант, який радять батьки, купувати одяг для школи в зарубіжних інтернет-магазинах, де часто можна натрапити на дуже привабливі ціни. Але і тут слід зауважити, що доставки доводиться чекати близько місяця, тож існує ймовірність, що товар затримається в дорозі чи взагалі загубиться.

Звісно ж, ніхто не скасовував стару шкільну форму. Діти дуже швидко ростуть, тому часто форма для них купується кожен новий навчальний рік. І якщо стара носилася дбайливо і має гарний зовнішній вигляд, її можна придбати удвічі дешевше, ніж нову. Так само можна купити рюкзак.

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