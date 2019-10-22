Нові правила: на асистентів вчителів в Україні чекають важливі зміни

Українські асистенти вчителів, які працюють в інклюзивних класах, підвищуватимуть кваліфікацію за новою програмою.

Відповідний наказ опубліковано на сайті Міністерства освіти. Раніше асистенти вчителів підвищували кваліфікацію за локальними навчальними програмами, пише пресслужба відомства.

Відтепер усі заклади підвищення кваліфікації педагогічних працівників зможуть користуватися програмою в межах концепції "Нова українська школа".

"Нам важливо, щоб освіта для дітей з особливими освітніми потребами була якісною та доступною. Тому одне із завдань – хороша підготовка асистентів вчителів. Ми маємо створити усі можливості, щоб вони отримали максимум знань та методів, які допоможуть працювати з дітьми з різними нозологіями", – зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

Програма передбачає 60 годин навчання:

26 годин – лекції;

18 годин – практичні заняття;

14 годин – самостійна робота;

2 години – підсумковий контроль.

На асистентів вчителів в Україні чекають важливі зміни НУШ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад пообіцяла збільшити зарплату вчителям у 2020 році.

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