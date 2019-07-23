Що буде з новою українською школою: в команді Зеленського розкрили подальші плани

Освітня реформа "Нова українська школа", яка стартувала з 1 вересня 2018 року, буде підкоригована з урахуванням колишніх помилок, але продовжена і навіть прискорена.

Про такі плани нової влади розповів в ефірі ObozTV експерт з питань освіти з команди президента Володимира Зеленського, кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Сергій Бабак.

"Реформа нової української школи необхідна. Насправді, її потрібно було проводити 25 років тому. Але вже добре, що її почали зараз. Реформу ніхто зупиняти не буде – навпаки, намагатимуться прискорити, зробити глибшою і якіснішою", – запевнив Бабак.

При цьому він додав, що буде проведена "певна робота над помилками" і за необхідності внесені корективи.

Так, на думку Бабака, одна з основних проблем – недостатня підготовка вчителів.

"Вчителі проходили певну перепідготовку, але, будемо відвертими, це була дуже скромна підготовка", – зазначив він.

"З учителями треба працювати. Це основний момент реформи. Якщо у нас будуть непідготовлені вчителі – реформа не піде. Тому що саме вони її впроваджують", – пояснив представник першої "двадцятки" в списку партії "Слуга народу".

Зауважимо, що деякі ЗМІ називали Сергія Бабака потенційним кандидатом на посаду міністра освіти і науки України.

Бабак уточнив в коментарі ObozTV, що готовий працювати як в Кабінеті міністрів, так і у Верховній Раді.

"Я буду працювати там, де буду більш ефективним. Упевнений, що буду однаково ефективним і у Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів. Якщо це буде потрібно. Але вирішувати це Верховній Раді. І все залежить від того, хто буде прем'єр-міністром. Він буде собі підбирати команду, і кого він підбере – так і буде", – заявив Бабак.

У Зеленського пообіцяли "поліпшити і поглибити" реформу "Нової української школи" mon.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, програму "Нової української школи" розробляли кілька років і почали її впровадження з перших класів початкових шкіл 1 вересня 2018 року. У міру дорослішання учнів відбуватиметься і реформа наступних рівнів.

Детальніше про зміни можна прочитати в інтерв'ю радника міністра освіти і науки Іванни Коберник.

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