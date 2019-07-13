Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

У Мелітополі в Запорізькій області у дитсадку сталася НП, після якого розгорівся скандал.

Так, користувач Тетяна Чобану на своїй сторінці в Facebook розповіла, що інцидент відбувся з її сином 5 липня поточного року. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"... Мій син отримав травму через необережність, що призвело до перелому... Я приходжу в садок, як зазвичай, увечері за дитиною, а мені кажуть подивися за ногою два дні, він впав ..." – пояснила жінка.

Facebook Тетяни Чобану

За її словами, на той момент нога у хлопчика вже опухла. "На питання, чому нічого не зроблено: "ми побоялися". На питання, чому не подзвонили: промовчали..." – пише Тетяна.

У підсумку, виявилося, що у хлопчика перелом зовнішньої кісточки.

Після цього у дитсадку від мами зажадали підписати акт, в якому зазначено, що хлопчик нібито не скаржився на біль і у батьків немає претензій до співробітників установи.

Facebook Тетяни Чобану

Facebook Тетяни Чобану

Facebook Тетяни Чобану

Facebook Тетяни Чобану

Facebook Тетяни Чобану

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в дитсадку "Ластівка" міста Мелітополь (Запорізька область) розгорівся скандал. Це сталося на грунті того, що перед 9 Мая музичний керівник змушувала дітей марширувати під радянську військову пісню "Катюша".

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