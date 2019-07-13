Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

3.5т Читати матеріал російською

У Мелітополі в Запорізькій області у дитсадку сталася НП, після якого розгорівся скандал.

Так, користувач Тетяна Чобану на своїй сторінці в Facebook розповіла, що інцидент відбувся з її сином 5 липня поточного року. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"... Мій син отримав травму через необережність, що призвело до перелому... Я приходжу в садок, як зазвичай, увечері за дитиною, а мені кажуть подивися за ногою два дні, він впав ..." – пояснила жінка.

Новини
"Дитину не віддамо!" На Черкащині матері виставили ультиматум через побори у дитсадку

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

За її словами, на той момент нога у хлопчика вже опухла. "На питання, чому нічого не зроблено: "ми побоялися". На питання, чому не подзвонили: промовчали..." – пише Тетяна.

У підсумку, виявилося, що у хлопчика перелом зовнішньої кісточки.

Після цього у дитсадку від мами зажадали підписати акт, в якому зазначено, що хлопчик нібито не скаржився на біль і у батьків немає претензій до співробітників установи.

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

Нога зламана, усі мовчать: у дитсадку на Запоріжжі спалахнув скандал. Фото

Facebook Тетяни Чобану

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в дитсадку "Ластівка" міста Мелітополь (Запорізька область) розгорівся скандал. Це сталося на грунті того, що перед 9 Мая музичний керівник змушувала дітей марширувати під радянську військову пісню "Катюша".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Мелітополь
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Билан Людмила
Билан Людмила
Мамусі дебілки, пишить правильно хоч трішешки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иванов Сергей
Иванов Сергей
Да не «ЛОЖ»,а клади!Не знаешь русского языка-пиши на мове.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0