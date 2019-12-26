У найбільших містах України закриють всі філії вишів: названі причини

До 1 липня 2021 року в Україні будуть реорганізовані або закриті всі філії вищих навчальних закладів в п'яти великих містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові.

Така норма передбачена в законі №2299 про вдосконалення вищої освіти, ухваленому Верховною Радою 18 грудня. Причини і наслідки цього рішення в ефірі ObozTV прояснила народна депутатка України від фракції "Слуга народу", представниця парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Якщо філія дійсно сильна і якісно працює, то виш може її реорганізувати і створити окремий, якісний інститут. Якщо такої можливості немає – вона має бути закрита", – уточнила Гришина.

За словами депутатки, до 2021 року встановлено перехідний період, тобто виші отримають можливість перевести студентів.

"Ми провели аудит, є незаповнені ліцензовані місця, можна буде туди перевести", – запропонувала вона.

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Гришина зауважила, що зараз в Україні не вистачає студентів – багато молодих людей виїжджають навчатися за кордон – і, щоб залишитися "на плаву", виші почали активно відкривати філії у великих містах.

"На жаль, в переважній більшості випадків ці філії надають низьку якість освіти. Якщо головний виш розташовано в Одесі, складно забезпечити високу якість освіти, відкривши філію в Києві", – звернула вона увагу.

Політикиня нагадала, що спочатку головною метою відкриття філій було забезпечення регіонального доступу до освіти.

"Наприклад, в таких невеликих містах, як Нова Каховка, Кам'янець-Подільський, Краматорськ тощо – там теж живуть потенційні студенти та їм треба надавати можливість здобувати вищу освіту. Для цього законом була передбачена можливість відкриття філій. Зараз це нівелювалося, і філії почали відкривати просто як один із способів "порятунку", отримання додаткового заробітку, щоб утримати виш на плаву. Тому, звичайно, дуже низька якість", – пояснила вона.

В Україні не вистачає студентів tophat.com

Раніше OBOZREVATEL писав про інші нововведення закону №2299 – скасування дипломів державного зразка, запровадження "мотиваційного листа" для абітурієнтів, спрощення вступу для ешканців тимчасово окупованих районів Донбасу і Криму тощо.

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